Confira quais os classificados às quartas e os rebaixados no Paranaense

Terminou a 1ª fase do Campeonato Paranaense (de grupos) com seis jogos, que definiram as colocações dos oito classificados e os dois rebaixados. Operário, Athletico, Coritiba, Londrina, Cianorte, Maringá, Azuriz e São Joseense seguem vivos. Cascavel e Andraus ficaram nas posições dos times que não avançam, mas não caem, e os rebaixados foram Rio Branco e o Paraná Clube,este um dos grandes do estado.

O Paraná, que tem a terceira maior torcida do estado e que tinha voltado à elite nesta temporada, perdeu em casa, na Vila Capanema, para o Coritiba por 2 a 0 e encerra a sua participação em 12º e último lugar, com apenas 7 pontos. O time já entrou rebaixado na rodada, mas ao menos esperava algum sucesso diante de seu maior rival. Não conseguiu. Vini Paulista e Delatorre, ambos no primeiro tempo, marcaram os gols. E os paranistas ainda perderam um pênalti no segundo tempo, com Diego. O Coxa, com 22 pontos, terminou em terceiro.

Operário em 1º no Paranaense

O primeiro colocado geral foi o Operário, que venceu o Maringá por 3 a 1 e terminou com 22 pontos. O Operário terminou com a mesma pontuação e vitória do Athletico, que venceu o Londrina por 1 a 0 (gol de Palacios) fora de casa. Porém, o Operário teve melhor saldo (11 a 10). Já a decisão mais dramática foi a briga para não ser o segundo rebaixado, entre Rio Branco e Andraus. Este último perdeu para o São José dos Pinhais por 3 a 1 e parou nos dez pontos. O Rio Branco, fora de casa, venceu o Cascavel por 3 a 1 e também chegou aos dez pontos. A decisão foi no saldo de gols, e o Andraus se deu mal (-10 contra -11 do Rio Branco, que vai jogar a Segunda Divisão em 2026).

Jogos da 11ª rodada do Paranaense

Londrina 0x1 Athletico

Paraná 0x2 Coritiba

Andraus 1×3 São Joseense

Operário 3×1 Maringá

Cascavel 1×3 Rio Branco

Azuruz 2×0 Cianorte

Classificação final da 1ª fase

1º – Operário – 22 pontos (Saldo 11 e 17 gols maercados )

2º – Athletico – 22 pontos (Saldo 10)

3º – Coritiba – 20 pontos (saldo 11)

4º – Londrina – 20 pontos (saldo 6)

5º – Cianorte 17 pontos

6º – Maringá 16 pontos

7º – Azuriz 15 pontos

8º – São Joseense 13 (4 vitórias)

9º – FC Cascavel 13 (3 vitórias )

10º – Andraus 10 ( saldo -10)

11º – Rio Branco 10 (saldo -11) – Rebaixado

12º – Paraná 7 – Rebaixado

Com os resultados, estes são os jogos das quarats

Operário x São Joseense

Athletico x Azuriz

Coritibax Maringá

Londrina x Cinorte

