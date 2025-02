Willian José marca, reservas do Bahia vencem Barcelona de Ilhéus e ficam perto da semifinal

No Barradão, casa do arquirrival Vitória, o Bahia enfrentou o Barcelona de Ilhéus e venceu por 1 a 0 na tarde deste sábado (15), pela oitava rodada do Campeonato Baiano. Assim, o Esquadrão encaminhou sua classificação para as semifinais. Willian José anotou o gol solitário no jogo em que o técnico Rogério Ceni optou por preservar os titulares, de olho no duelo pela Libertadores contra o The Strongest, na próxima terça-feira.

Com o resultado, o Bahia chega a 15 pontos e assume, portanto, a vice-liderança na tabela. Agora, o time tricolor vai secar o Jequié (5º colocado) diante do Vitória (1º), neste domingo, para assegurar presença de forma antecipada nas semifinais do Estadual. Por outro lado, o Barcelona de Ilhéus estaciona nos nove pontos, em sexto lugar.

Inédito: Bahia no Barradão, mas sem o Vitória O duelo deste sábado teve caráter histórico. Afinal, o Bahia atuou pela primeira vez no Barradão sem que o Vitória fosse o seu rival. A partida, que teve mando do Barcelona de Ilhéus, marcou também a volta dos torcedores do Tricolor ao estádio. Este fato, aliás, não acontecia desde 2018, quando os Ba-Vis começaram a ocorrer com torcida única. O Bahia vira a chave com foco total para a Libertadores. Na terça (18), portanto, o Esquadrão encara o The Strongest, às 21h30 (de Brasília), na Bolívia, pelo duelo de ida. Já o Barcelona de Ilhéus volta a jogar no próximo sábado. Isso porque medirá forças contra o Porto, às 16h, no Agnaldo Brito, pela última rodada da primeira fase do Baianão.

Jogos da 8ª rodada do Baiano

Sábado (15/2)

Barcelona 0x1 Bahia

Juazeirense x Colo-Colo – 18h30

Domingo (16)

Vitória x Jequié – 16h

Quarta-feira (19)

Jacobina x Atlético de Alagoinhas – 19h15

Jacuipense x Porto – 21h30

