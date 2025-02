Carbonero brilha, Inter segue invicto e encara Caxias na semifinal do Gaúcho

Inter teve dificuldades com campo alagado, mas contou com atuação inspirada de Carbonero para vencer o Monsoon - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O Inter encontrou soluções para o campo encharcado pelas fortes chuvas com mais uma atuação de destaque de Carbone. Assim, venceu o Monsoon por 2 a 0, neste sábado (15), no Beira-Rio, pela oitava e última rodada do Campeonato Gaúcho. Bruno Henrique e Marcos Arthur, contra, marcaram os gols do Colorado.

Com o triunfo, o Internacional chegou aos 20 pontos, manteve a liderança do Grupo B do Estadual e a invencibilidade neste início de temporada. Além disso, confirmou seu favoritismo sobre o adversário e a melhor campanha da primeira fase do torneio. Desse modo, o adversário do Colorado nas semifinais será o Caxias.

Carbonero comanda Inter no primeiro tempo

Internacional e Monsoon tiveram dificuldades de construir jogadas nos primeiros minutos devido às fortes chuvas em Porto Alegre. Com o campo encharcado, a bola não rolava. Por isso, aos oito minutos, o árbitro Roger Goulart decidiu paralisar o jogo. Depois de 24 minutos, houve o reinício, com uma melhora nas condições do campo, mas ainda com algumas poças.

Mesmo com dificuldade de ambos os lados, o atacante Carbonero encontrou ótimo passe para Valencia. Ele invadiu a área, chegou antes do goleiro Max, porém sofreu o pênalti. Borré desperdiçou a penalidade, mas não se abateu. Afinal, após jogada de Carbonero pela ponta esquerda, o camisa 19 recebeu passe e deu assistência para Bruno Henrique marcar para o Inter. Quatro minutos depois, Victor Gabriel lançou o camisa 7 pela esquerda que tentou o cruzamento para a área. O zagueiro Marcos Arthur evitou que a bola chegasse em Valencia, porém fez contra.

Inter mantém estratégia

O Colorado manteve a estratégia de priorizar a construção de jogadas pelos lados do campo. Com isso, Borré lançou Vitinho, que ficou cara a cara com o goleiro e arriscou chute para defesa de Max. Após divididas, a posse de bola permaneceu com o Internacional e Valencia serviu Bernabéi. O lateral-esquerdo finalizou cruzado e marcou o que seria o terceiro gol. Contudo, o VAR entrou em ação e invalidou a jogada por posição irregular do atacante colombiano na origem do lance. Posteriormente, Wanderson levou perigo ao cobrar falta próxima a entrada da área, o que obrigou o arqueiro do Monsoon a fazer defesa difícil. O lateral-esquerdo Ramon teve boa oportunidade de ampliar a vantagem, porém o goleiro Max novamente foi crucial.

INTERNACIONAL 2×0 MONSOON

8ª rodada do Campeonato Gaúcho

Data e horário: 15/02/2025 (sábado)

Local: Arena Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Gols: Bruno Henrique, 33’/1ºT (1-0) e Marcos Arthur (contra), 37’/1ºT (2-0)

INTERNACIONAL: Anthoni; Braian Aguirre, Rogel, Vitor Gabriel e Bernabei (Ramon, 20’/2ºT); Ronaldo, Bruno Henrique (Thiago Maia, 20’/2ºT), Vitinho, Carbonero (Yago Noal, 39’/2ºT); Valencia (Lucca, 34’/2ºT) e Borré (Wanderson, 20’/2ºT). Técnico: Roger Machado.

MONSOON: Max; João Garcia, Sidnei (Itaqui, 10’/2ºT), Marcos Arthur (Adryel, Intervalo), Jeder; Jhonata Lima, Carlos Maia, Jarro Pedroso; Tony Júnior (Cris Magno, 31/2ºT), Leandro (Léo Bahia, 31’/2ºT) e Tomi Montefiori (Otávio, 15’/2ºT). Técnico: China Balbino.

Árbitro: Roger Goulart (RS)

Assistentes: Juarez Júnior (RS) e Estefani da Rosa (RS)

VAR: Marcello Neto (RS)

Cartões amarelos: Bruno Henrique (INT); Carlos Maia (MON)

Cartões vermelhos: –

