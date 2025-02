Cuca confirma saída de Otávio para o Fluminense

O técnico Cuca confirmou uma baixa no elenco do Atlético-MG: o volante Otávio vai para o Fluminense. O atleta assinará por quatro anos com a equipe do Rio de Janeiro. Aliás, o acordo com a equipe mineira se encerraria na metade de 2026.

Em coletiva de imprensa após a vitória sobre o Tombense, por 2 a 0, pela ida da semifinal do Mineiro, o treinador explicou os motivos que levaram o atleta a sair do clube. Segundo Cuca, Otávio terá uma segurança maior em muitos aspectos com a oferta do Fluminense.

“O Otávio está indo para o Fluminense, outro grande clube, grande treinador, indo para um contrato de quatro anos. Aqui, no Galo, ele não tinha essa possibilidade, para isso vieram outros jogadores mais jovens. Patrick é um exemplo disso, de renovação. As coisas fluíram melhor pro Otávio, vai ter uma segurança maior em termos profissionais, financeiro e familiar”, iniciou o técnico.

O comandante do Galo lamentou a saída do atleta, mas disse que entende a escolha. Além disso, aproveitou para desejar boa sorte ao volante no novo desafio.

“Ele deixou três anos de muita entrega, muito aprendizado, um exemplo no vestiário. Ninguém tem uma queixa. Esse tipo de jogador faz falta, mas eu entendo a saída dele, é o melhor pra ele. O clube ainda consegue fazer uma venda e buscar uma alternativa pra ele na sequência, boa sorte para o Otávio”, finalizou.

Aliás, o atacante Hulk, grande nome do elenco, criticou a transferência. Além dele, a torcida atleticana não ficou contente com a decisão. Porém, a explicação de Cuca foi importante para aliviar o situação.

