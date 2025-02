Roger espera Inter mais equilibrado: ???Vamos precisar de empenho defensivo???

O Inter assegurou a vitória por 2 a 0 sobre o Monsoon ainda no primeiro tempo, apenas com o empecilho do campo encharcado devido às fortes chuvas em Porto Alegre. Com o resultado neste sábado (15), no Beira-Rio, confirmou a melhor campanha na primeira etapa do Estadual. Assim, terá o Caxias como seu adversário nas semifinais do Gauchão.

A equipe mais uma vez se notabilizou pela ofensividade do time. O atacante Carbonero, um dos reforços da janela, mostra adaptação rápida e vem sendo uma grata surpresa. Dessa forma, Roger Machado abordou a boa fase dos seus atacantes, uma das principais competências da equipe neste início de temporada.

“Tem um monte de tendência no Inter hoje. Carbonero tem uma boa capacidade de articulação. Gostei do Borré mais solto no campo. Valencia tem mais capacidade de cair pelos lados. As peças acabam se encaixando. Tenho alternado os lados do Wanderson. Vitinho usei pouco do lado esquerdo. É uma disputa saudável para ver quem vai substituir o Wesley. Não vi o Carbonero na direita. Hoje ele fez um grande jogo. Ainda não tenho a resposta”, pontuou o treinador.

Mesmo com o destaque ofensivo, o comandante alerta que ainda será necessária uma evolução para uma equipe mais equilibrada.

“São muitos jogadores ofensivos em campo. Vamos precisar de empenho defensivo deles também. Até para que o modelo se torne viável”, acrescentou o técnico.

Posteriormente, Roger indicou que a performance na etapa complementar se encaixou com a estratégia que ele traçou para o embate com o Monsoon.

“Segundo tempo foi mais fiel ao que a escalação propunha. Queria ter Valência empurrando a linha com os pontas, com a flutuação do Carbonero e o Borré funcionando”, admitiu o treinador.

Recuperação de Alan Patrick e Wesley

Duas peças fundamentais do Internacional estiveram ausentes da partida, o meio-campista Alan Patrick e o atacante Wesley, por lesões. O comandante preferiu não estabelecer um prazo de retorno, mas está confiante em um retorno próximo da dupla aos gramados.

“O que eu posso dizer é que Alan e Wesley estão tratando para voltar o mais breve possível. Lesão muscular depende de um prazo dependendo da evolução. Já o Alan, na vinda de Ijuí, ainda estava mancando. No outro dia estava andando com mais naturalidade. Estou otimista”, expôs o técnico.

Jogador no futebol se machuca. Temos os controles para fazer a gestão das cargas. Não tenho uma máquina para medir isso. Os carros para andar no mais alto nível chegam perto do limite. Planejamento físico foi muito bem feito. Tenho esperança de contar com Alan e Wesley até o fim do Gauchão, mas eles estão fora do jogo em Caxias. Isso é certeza”, complementou o treinador.

Roger exalta comprometimento de Thiago Maia com o Inter

Roger confirmou que há conversas entre o Colorado e o Santos por um possível retorno do meio-campista Thiago Maia ao clube que o revelou. Apesar disso, o comandante elogiou o profissionalismo do volante.

“Thiago Maia se colocou à disposição e pode nos ajudar muito. Existe negociação com o Thiago. Conto com ele enquanto estiver conosco. Oportunizei o Bruno para começar, pois já vinha entrando bem. Feliz que ele fez o gol que nos ajudou muito”, concluiu o técnico.

O Inter vai enfrentar o Caxias nas semifinais do Campeonato Gaúcho, mas ainda sem datas ou horários definidos. Como teve a melhor campanha da primeira fase, o Colorado terá a vantagem de decidir a vaga para a decisão do torneio em casa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.