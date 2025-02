Bruno Henrique cita gol pelo Inter como coroação: ???Trabalho para corresponder???

O meio-campista Bruno Henrique vem se mostrando peça útil para o Inter neste início de temporada. Isso porque ele atuou em seis dos oito compromissos oficiais da equipe na temporada até aqui. Apesar disso, ele recebeu sua primeira chance como titular no ano neste embate com o Monsoon. O camisa 8 soube aproveitar a oportunidade, já que foi o autor do gol que abriu o placar para a vitória do Colorado.

Assim, Bruno apontou que tal momento representa como uma coroação pelo seu empenho no Internacional. O volante recebeu a chance entre os 11 iniciais por suas boas performances ao sair do banco de reservas, segundo o técnico Roger Machado. Aliado a isso, a negociação com o Santos envolvendo Thiago Maia também influenciou para a escolha.

“Independente da negociação do Maia, qualquer jogador que está aqui, está buscando seu espaço. Trabalho para corresponder quando tiver a oportunidade”, frisou o camisa 8.

Projeção para o Inter nas semifinais do Gauchão

Ao projetar os dois embates com o Caxias pelas semifinais, o meio-campista demonstrou otimismo com a classificação para a decisão do Estadual. Ele cita como uma das razões, o rendimento positivo do time.

“Expectativa é boa. Time está jogando bem. Conseguimos o primeiro lugar. Feliz pelo jogo”, acrescentou Bruno.

Com o resultado positivo, neste sábado (15), no Beira-Rio, o Inter também permaneceu invicto na temporada e manteve a liderança do Grupo B, já que chegou aos 20 pontos. Vale ressaltar que as partidas diante do Caxias nas semifinais do Campeonato Gaúcho ainda não têm datas ou horários definidos. Como teve a melhor campanha da primeira fase, o Colorado escapou de enfrentar adversários que também integram a Série A como o Grêmio e o Juventude, que vão fazer o outro confronto da semifinal. Além disso, o Internacional terá a vantagem de decidir a vaga para a decisão do torneio em casa.

