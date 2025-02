Caçapa promete Botafogo forte e fala em título da Recopa

Após sua reestreia pelo Botafogo, o técnico interino Claúdio Caçapa prometeu que o Glorioso irá melhorar bastante em pouco tempo. Inclusive, o comandante mirou o título da Recopa Sul-Americana, que será definido nas duas próximas quintas-feiras, em disputa com o Racing (ARG). A ida, aliás, será na Argentina. Fato é que neste sábado (15), o Bota só empatou com o Boavista: 1 a1, com o time reserva.

“Hoje (sábado), com muitos jovens, o time suportou bem. É muito difícil colocar um grupo jovem contra homens, independente da categoria, com todo respeito ao Boavista. Gostei do time, estavam bem postados, mas acho que faltou colocar mais o pé na bola, tentar controlar o jogo. Tivemos algumas chances, mas podemos melhorar. Fomos bem defensivamente, mas vamos melhorar no ataque”, prometeu Caçapa.

Nesta linha de raciocínio, o comandante pediu apoio incondicional da torcida, esperando que ela entenda que o mágico 2024 ficou para trás, tal qual os tropeços desta temporada. O foco agora é levantar a Recopa, título que o Botafogo ainda não ganhou.

“Nosso próximo é jogo é essa final tão esperada, e eu me sinto lisonjeado de fazer parte desse jogo histórico. Vamos com um time forte, é a continuidade do que fizeram em 2024 e podendo já ser campeão no início de 2025. Nada melhor do que ser campeão”, concluiu.

