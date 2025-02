Vegetti cobra autocrítica do Vasco: ‘Temos que melhorar’

Um dos principais jogadores do Vasco, Vegetti ficou na bronca com a atuação da equipe no Clássico dos Milhões. O centroavante argentino, que ainda discutiu com o goleiro Léo Jardim e o lateral Lucas Piton durante o primeiro tempo, demonstrou insatisfação com o desempenho do time. Dessa forma, cobrou uma autocrítica para dar a volta por cima e buscar a classificação no Carioca.

“O primeiro tempo foi muito ruim. Melhoramos no segundo tempo, mas cansamos. Eles (Flamengo) tem um time muito qualificado e nós fizemos esforço, mas temos que trabalhar e melhorar muito. Temos que ter muita autocrítica para melhorar. Estamos numa fase ruim e temos que trabalhar para resolver isso”, disse o centroavante.

O Vasco foi dominado no primeiro tempo e foi para o intervalo perdendo por 1 a 0. Não foi por mais porque o gol de Plata foi anulado. Na etapa final, mudou a postura. Assim, criou chances, inclusive com Vegetti que acertou a trave. Porém, o time não teve perna para buscar o resultado e, no fim, ainda sofreu o segundo gol.

Com a derrota, o Vasco chegou ao quarto jogo consecutivo sem vitória. Assim, caiu para o quarto lugar, com 14 pontos, e pode sair da zona de classificação para a semifinal. Nesse cenário, chegaria na última rodada sem depender do próprio resultado. O Cruz-Maltino recebe o Botafogo, no domingo (23), às 16h, em São Januário, pela última rodada da Taça Guanabara.

