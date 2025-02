Cruzeiro x América, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Neste domingo, 16/2, Cruzeiro e América-MG se enfrentam, às 16 horas (de Brasília), pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro. Com melhor campanha na primeira fase da competição, o América inicia a fase jogando como visitante. A partida de volta, ainda sem local definido, ocorre no próximo sábado (22). A Voz do Esporte transmite este duelo a partir das 14h30 (de Brasília), iniciando com o tradicional pré-jogo. E assim que a bola rolar, Diego Martin estará na narração.

A Jornada Esportiva da Voz do Esporte terá as reportagens de Junior Azevedo e os comentários de Diogo Martin. Confira este clássico mineiro clicando na arte acima, a partir das 14h30 (de Brasília).

