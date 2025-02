Santos x ??gua Santa, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

O Santos enfrenta o Água Santa neste domingo (16), às 20h30, na Vila Belmiro, de Brasilia, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Desde que Neymar voltou ao clube que o revelou, o time ainda não venceu. Desse modo, ocupa a lantewrna do Grupo B, com nove pontos, e precisa da vitória para seguir com chances de classificação à próxima fase. Contudo, o adversário parece sob medida, já que faz uma das piores campanhas da competição, somando apenas seis pontos e tenta fugir da zona de rebaixamento.

Para você não perder nada desta partida, a Voz preparou uma cobertura de primeira, que começa com seu tradicional esquenta. A Jornada Esportiva tem o comando e a narração de César Tavares e começa às 19h.

Santos e Água Santa conta, além da narração do premiado Cesar Tavares, com João Miguel Lotufo nos comentários e as reportagens ficam com André Bachá. Não deixe de conferir este duelo clicando na arte acima, a partir das 19h.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.