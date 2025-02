Roberto Assaf: Taça GB, o título que não vale para o Flamengo?

Flamengo 2 a 0 Vasco. A pergunta que se faz é: por quais motivos disputar títulos que o próprio clube não reconhece? Paciência esgotada de mencionar o assunto. O objetivo é o Mundial de junho. A obsessão por esse torneio, cuja possibilidade de conquistar é zero, comprometerá o ano do futebol do clube, prejudicando todas as competições.

O Flamengo dominou completamente o primeiro tempo. Entrou e jogou em ritmo de Fórmula 1. O Vasco caminhava. Sequer cruzou a linha média. O problema é que o Rubro-Negro troca dezenas de passes, mas cria poucas oportunidades, e faz poucos gols. Aos 30 minutos, Plata recebeu na área. E no momento de concluir foi calçado por Zuccarello. Bruno Henrique cobrou o pênalti à direita de Léo Jardim: 1 a 0. Pouco depois, Varela levantou, e o goleiro tocou a bola na direção de Plata, que marcou. Mas é fato que o uruguaio estava em posição irregular. Ficou nisso.

Flamengo no segundo tempo

Aconteceu, na prática, o de sempre. O adversário entra com receio, como se o Flamengo fosse a Seleção de 70, o que está a anos-luz da realidade. Pois os jogadores levam uma lavagem no vestiário, e voltam para cima, o que deixa o Rubro-Negro perdido, sem saber organizar o time. Em 20 minutos, o Vasco criou pelo menos três chances, a mais evidente em cabeçada de Vegetti no travessão.

A coisa estava tão evidente que Filipe Luís fez três mudanças. O curioso, ali, é que o Flamengo agradecia aos deuses por não levado gol, como o Vasco fizera antes, chegando ao intervalo sem tomar mais dois ou três. Vale lembrar que uma das substituições abriu novo espaço para Allan. O que é Allan? E como também ocorre sempre, quando o Flamengo joga clássico, a partir de dado momento é impossível cravar o resultado. O Vasco diminuiu a pressão, e o time da Gávea não acertava mais nada, sob o aspecto ofensivo. Mas, aos 43 minutos, Wesley – mais uma vez o melhor em campo – em esforço absurdo, rolou para Éverton Cebolinha, que bateu de fora da área à esquerda de Léo Jardim: 2 a 0. Em seguida, o pau voltou a comer na casa de noca.

A sorte do Flamengo é que apesar de tudo a mediocridade dos rivais é muito superior. Outra pergunta que não quer calar: quanto tempo Wesley permanecerá na Gávea?

