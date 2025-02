Athletico apresenta oferta por Du Queiroz, ex-Grêmio e Corinthians, mas se depara com entrave

O Athletico buscou a contratação de Du Queiroz, ex-Grêmio e Corinthians e que pertence ao Zenit, da Rússia. O clube paranaense chegou a apresentar uma oferta para contar com o volante em definitivo, mas se deparou com entrave financeiro e no desejo do jogador, que aceitaria ser repatriado apenas para atuar na Série A. A informação é do Blog da Nadja, do portal ‘ge’.

O meio-campista de 25 anos, que despontou para o futebol no Corinthians, defendeu o Grêmio na temporada passada. O clube gaúcho, porém, decidiu não acionar a cláusula de compra. Ele tem vínculo os russos até junho de 2028.