Busca por reforços ainda não está encerrada no Botafogo

Léo Linck foi um dos reforços do Botafogo para o ano de 2025 - (crédito: Foto: Divulgação / Botafogo)

O Botafogo já confirmou sete reforços para a temporada de 2025, mas considera a possibilidade de seguir em busca de mais um jogador. Embora a intenção inicial fosse fechar com oito novos atletas, a abertura da janela de transferências especial para o Mundial de Clubes, marcada para 2 de junho, pode adiar a busca por esse novo nome.

Enquanto isso, a diretoria segue avaliando o mercado e sondando opções para fortalecer o setor ofensivo. Entretanto, devido aos altos investimentos já realizados, o clube pretende aguardar uma oportunidade de mercado que se encaixe no orçamento.

Além disso, assim como aconteceu no ano passado, o Botafogo planeja realizar contratações pontuais para cobrir eventuais lacunas durante a janela do meio do ano — considerada, inclusive, a fase mais estratégica para reforçar o elenco.

Entre os nomes anunciados, o volante Wendel se juntará ao time apenas em junho, após o fim da temporada com o Zenit. Ainda assim, ele já integra a lista de reforços para 2025. Para comparar, em 2024, Igor Jesus e Allan também foram contratados em janeiro, mas se apresentaram somente a partir de junho.

