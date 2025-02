Fluminense vence o Nova Iguaçu e encosta no G4 do Carioca

O Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 2 a 0, neste domingo (16), pela 10ª e penúltima rodada do Campeonato Carioca. Cano e Canobbio marcaram os gols, ambos no primeiro tempo no Maracanã. Este foi o jogo 200 do meia Arias com a camisa tricolor. Ele, vale lembrar, é um dos maiores ídolos da história do clube.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 14 pontos e agora está em quinto lugar. Esta, aliás, é a mesma pontuação do Vasco, quarto colocado, e que já jogou. Na última rodada, o Flu recebe o rebaixado Bangu, enquanto o Cruz-Maltino mede forças com o Botafogo, sétimo, com 13. Ambas as partidas serão no domingo que vem (23). O Maricá, com 12, ainda pode ultrapassar todos esses.

Apesar do calor desanimador, o Fluminense começou bem animado. Com menos de um minuto, o Nova Iguaçu saiu jogando errado, e Arias tocou para Cano abrir o placar. A equipe da Baixada até respondeu com Matheus Muller exigindo grande defesa de Fábio, mas o Flu seguiu soberano na partida. Canobbio, duas vezes, e Cano, outras duas, tiveram noas chances.

Aos 38, Freytes acionou Fuentes, que cruzou para Arias. O meia encontrou Canobbio, que ampliou o placar. Freytes foi tirar uma bola perto da linha, mas quase marcou gol contra na sequência da partida.

Já a segunda etapa começou com o Nova Iguaçu fazendo três alterações (duas no intervalo e uma aos dois). As mexidas deixaram o Laranjão da Baixada ofensivo, exigindo boas defesas de Fábio. Aos sete, por exemplo, Xandinho obrigou o arqueiro a se esticar todo e pular no canto superior direito para afastar o perigo. Aos 14, Martinelli serviu Cano, que ficou livre para marcar, praticamente na área do pênalti. Mas o argentino isolou.

Já aos 29, Keno foi à linha de fundo e cruzou na área. O goleiro Lucas Matioli espalmou, e Lima finalizou no travessão na sobra. Quatro minutos mais tarde, Kenned arrancou, invadiu a área, driblou Ignácio e exigiu boa defesa de Fábio. No último ato, Arias chutou da entrada da área, mas Maticoli fez linda defesa.

Fluminense x Nova Iguaçu

Campeonato Carioca/Taça Guanabara – 10ª rodada

Data: 16/02/2025

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Gabriel Fuentes; Martinelli (Nonato, aos 34′ do 2ºT) ; Hércules (Bernal, aos 8′ do 2ºT) e Arias; Riquelme Felipe (Lima, aos 8′ do 2ºT) Canobbio (Serna, aos 27′ do 2ºT) e Cano (Keno, aos 27′ do 2ºT) Técnico: Mano Menezes

Nova Iguaçu: Lucas Maticoli; Guilherme, Gabriel Pinheiro (Matheus Matias, aos 34′ do 2ºT) , Sidney e Matheus Muller; Fernandinho (Igor Guilherme – Intervalo), Jorge Pedra (João Lucas, aos 23′ do 2ºT) e Lucas Cruz; Xandinho, Antônio (Kennyd – Intervalo) e Caio Hones (Igor Lemos, aos 2′ do 2ºT) Técnico: Carlos Vitor

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ) e Thaysa Marques Fonseca (RJ)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Gols: Cano, ao 1′ do 1ºT (1-0) e Canobbio, aos 38′ do 1ºT (2-0)

Cartões amarelos: Guga (FLU); Igor Guilherme e Igor Lemos (NOV)

