CSKA encerra negociação e Lorran segue no Flamengo

Após algumas semanas de negociação para Lorran deixar o clube carioca a caminho do CSKA Moscou, o Rubro-Negro informou na noite deste domingo (16) que as tratativas estão encerradas porque o staff do jogador não entrou em acordo com CSKA Moscou.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que recebeu um documento do CSKA Moscou, da Rússia, comunicando o encerramento das negociações pelo atleta Lorran, após não chegar a um acordo com seus representantes. Dessa forma, Lorran permanecerá à disposição do Flamengo”, diz o comunicado.

Segundo o “ge”, Lorran tinha autorização para viajar apenas com o contrato assinado. No entanto, o CSKA não enviou o documento – mesmo com o pedido do Rubro-Negro durante a madrugada e, por isso, ele não embarcou na manhã deste domingo – mas chegou a ir até o aeroporto. Horas depois, o Rubro-Negro recebeu o documento do fim das negociações.

A negociação girava em torno de 8 milhões de euros, cerca de R$ 47,7 milhões por 80% dos direitos do jogador – 30% pertencem ao Madureira. Dessa forma, o Flamengo ia manter 20% de participação, visando a valorização do jovem no exterior. Os clubes, portanto, chegaram a um acordo na última terça-feira, mas os representantes de Lorran não se entenderam com o clube russo.

Vale ressaltar que Lorran está fora dos planos do técnico Filipe Luís e estava treinando com a equipe sub-20. Ele surgiu como promessa no clube carioca, estreando no profissional em 2023. No entanto, caiu de rendimento e começou a ficar de fora ainda quando Tite comandava o Rubro-Negro. Ao todo, ele tem 35 partidas, dois gols e três assistências. O jogador tem contrato com o Flamengo até o fim de 2029.

