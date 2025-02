Palmeiras e São Paulo fazem jogo de poucas oportunidades e empatam sem gols

Palmeiras e São Paulo não saíram do zero - (crédito: Foto: Guilherme Veiga/Ag. Paulistão)

Na noite deste domingo (16), Palmeiras e São Paulo fizeram um duelo fraco e com poucas oportunidades no Allianz Parque. O empate sem gols representa um Choque-Rei marcado por bolas aéreas e apenas uma defesa difícil para cada goleiro.

Com o resultado, o São Paulo garantiu sua vaga na próxima fase, sem depender de nenhuma combinação de resultado, com 16 pontos, na liderança do Grupo A. Já o Palmeiras está fora da zona de classificação, na terceira colocação do Grupo D, com 17 pontos, dois atrás da Ponte Preta.

Na próxima rodada, o Verdão vai em busca da vitória contra o Botafogo-SP, na quinta-feira (20), no Allianz Parque. Um dia antes, na quarta (19), o Tricolor pode ajudar o rival, já que encara a Ponte Preta no Morumbis.

Domínio palmeirense e poucas chances

Os primeiros minutos de partida foram de completo domínio alviverde. O Palmeiras não deixava o São Paulo passar do meio de campo e pressionava no campo de ataque. Entretanto, o Verdão não conseguia fazer com que a maior intensidade se convertesse em boas oportunidades. Em campo, o time da casa acabou perdendo Maurício, com uma lesão no ombro, e promoveu a entrada de Estêvão.

O Tricolor até conseguiu avançar em campo, mas o domínio era palmeirense. Porém, o time alviverde só teve uma grande oportunidade para abrir o placar antes do intervalo. Após cobrança de escanteio, Flaco López subiu mais alto e cabeceou para fora.

Goleiros trabalham e rede não balança

O São Paulo conseguiu voltar melhor do que na primeira etapa, mas quem pressionava era o Palmeiras. Mais uma vez, Flaco López teve a chance de fazer o primeiro na bola área, mas o cabeceio para o chão passou por cima do gol. O Tricolor teve a primeira grande oportunidade nos pés de Lucas Moura, que tinha acabado de entrar, ao receber na área e chutar cruzado para a defesa de Weverton.

Pelo lado alviverde, as chances só apareciam na bola aérea. Após cobrança de escanteio, Gustavo Gómez apareceu na área para cabecear para fora. Depois, Marcos Rocha cruzou, Flaco López soltou uma pedrada de cabeça e Rafael fez sua primeira grande defesa no jogo.

Nos minutos finais, Abel Ferreira apelou para a ousadia, ao tirar Gustavo Gómez e colocar Thalys. Porém, a alteração não gerou o efeito esperado e o Palmeiras não conseguiu ter oportunidades para seguir com a vitória.

PALMEIRAS 0 X 0 SÃO PAULO

Campeonato Paulista – 10ª Rodada

Data: 16/02/2025

Local: Estádio Allianz Parque, São Paulo (SP)

Público: 37.985 torcedores

Renda: R$ 3.730.200,50

PALMEIRAS: Weverton; Mayke (Marcos Rocha, 19’/2ºT), Gustavo Gómez (Thalys, 39’/2ºT), Murilo e Piquerez; Richard Rios (Aníbal Moreno, 19’/2ºT), Emiliano Martínez, Maurício (Estêvão, 3’/1ºT) e Raphael Veiga (Allan, 19’/2ºT); Facundo Torres e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

SÃO PAULO: Rafael; Arboleda, Ruan e Alan Franco; Igor Vínicius (Cédric Soares, 16’/2ºT), Pablo Maia, Alisson (Marcos Antônio, 31’/2ºT), Luciano (Oscar, 31’/2ºT) e Enzo Díaz; Calleri e André Silva (Lucas Moura, 16’/2ºT). Técnico: Luis Zubeldía

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Neuza Ines Back e Danilo Ricardo Simon Manis

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões Amarelos: Alisson, Calleri e Rafael (SPFC)

