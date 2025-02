Piquerez assume responsabilidade e compreende vaias da torcida do Palmeiras: ‘Estão certos’

O Palmeiras saiu vaiado do Allianz Parque na noite deste domingo (16). Pela nona rodada do Campeonato Paulista, o Verdão empatou sem gols contra o São Paulo no Choque-Rei e segue fora da zona de classificação do estadual.

Com maior posse de bola do seu time, o lateral Piquerez acredita que o Palmeiras merecia sair com a vitória. O uruguaio também não negou que o Verdão teve muitas dificuldades para concluir suas jogadas no campo de ataque.

“O resultado não sei se é injusta a palavra, mas tentamos até o final. Fica claro que eles vieram buscar um ponto. Fomos superiores, mas estamos tendo dificuldade na última parte para fazer o gol. Ainda temos chances de classificar, vamos lutar até o final”, ressaltou.

Com 17 pontos, o Palmeiras ocupa a terceira colocação do Grupo D, dois atrás da Ponte Preta. Agora o Verdão não depende só de si para se classificar. Por isso, o time saiu vaiado no Allianz Parque e Piquerez não se opôs à torcida.

“Esses dois jogos são de total responsabilidade nossa, assim como todos os jogos. Somos um time grande, por isso a torcida reclama, estão certos. Temos que seguir focados, trabalhando para reverter e fazer seis pontos de seis para classificar”, pontuou.

