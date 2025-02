Abel reclama do formato do Paulista e pede mais reforços para o Palmeiras: ‘Faltam peças”

A situação do Palmeiras no Campeonato Paulista segue delicada. Neste domingo (16), o Verdão ficou no empate sem gols contra o São Paulo e permanece fora da zona de classificação para a próxima fase em seu grupo.

Quanto ao jogo, Abel Ferreira enfatizou que já esperava uma postura mais defensiva do São Paulo. O português destacou que houve falhas na marcação, além de pouca criatividade para não conseguir vencer o jogo truncado do adversário.

“Já sabíamos que nosso adversário poderia jogar assim, não foi surpresa para nós. Iria jogar com uma estrutura fechada, apostando no contra-ataque. Mesmo assim, no primeiro tempo não conseguimos bloquear a dinâmica dos dois médios de organização deles, Alisson e Pablo Maia, as nossas marcações não foram o que nós prevíamos. No intervalo corrigimos e acho que melhorou. São jogos sempre mais truncados, mas não tivemos tanta criatividade para ultrapassar o muro do nosso adversário”, ressaltou.

Com 17 pontos, o Palmeiras ocupa a terceira colocação do Grupo D e não depende apenas de si para se classificar. Entretanto, se olhamos para os outros grupos, o Verdão estaria na liderança. O treinador recordou o fato e acredita que o campeonato deveria valorizar o mérito das equipes.

“Se fôssemos olhar todos os grupos, daria para passar com os pontos que temos, menos no do Corinthians e no nosso. Se nós olharmos para o futuro e pensarmos em uma alteração, é dar mérito, nós somos o quarto colocado neste momento e estamos fora. Infelizmente, no nosso grupo, 17 pontos não bastam para passar”, lamentou.

Desfalques e elenco

Logo no segundo minuto de jogo, Abel teve que fazer uma alteração, já que Maurício saiu lesionado. O treinador lamentou a ausência do artilheiro alviverde na temporada e reforçou que precisa de um elenco maior, para lidar com os imprevistos que podem acontecer ao longo das partidas.

“Há duas coisas que você não controla na vida: o tempo e o imprevisto, que foi o que aconteceu. Em uma altura em que temos o Paulinho lesionado, o Felipe lesionado, com a saída do Rony, só com o Lopes e o Thalys e o Luighi, que ambos ainda podem jogar no Sub-20. O Estêvão, há três dias, teve um problema de saúde e que não estava 100% hoje, fui obrigado a logo no início a ter que improvisar. Ficamos sem o jogador que tem sido o mais criativo, nosso artilheiro. Futebol é isso e é por isso que temos que ter um elenco maior, já que por anos fazemos 75 a 80 jogos. Estamos a trabalhar nisso. Faltam peças no nosso quebra-cabeça e nós vamos continuar trabalhando em cima disso”, pontuou.

