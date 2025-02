Fluminense depende apenas de si para avançar à semi do Carioca; entenda

Após um início conturbado e irregular, o Fluminense renasceu no Campeonato Carioca. Assim, com a vitória por 2 a 0 sobre o Nova Iguaçu, a equipe depende apenas de si para ficar entre os quatro primeiros e avançar à semifinal. No momento, o time ocupa a 5ª colocação, com 14 pontos, mesmo número do rival Vasco.

Em teoria, o Tricolor terá que vencer o já rebaixado Bangu e torcer por um tropeço de Madureira ou Vasco. O Tricolor Suburbano terá pela frente um duelo com o Nova Iguaçu, enquanto o Cruz-Maltino mede forças com o Botafogo. No entanto, mesmo que ambos vençam, o time de Laranjeiras pode garantir a classificação.

Afinal, Fluminense e Vasco possuem o mesmo número de vitórias e saldo de gols (+3). Caso os dois vençam no final de semana, chegarão aos 17 pontos e a definição será justamente no saldo de gols.

Dessa forma, basta que os comandados do técnico Mano Menezes vençam o Alvirrubro, às 19h (de Brasília), domingo (23), no Maracanã, por uma diferença maior em relação ao Vasco.

Por fim, se a equipe avançar pegará na semifinal Flamengo ou Volta Redonda, que ainda brigam pelo título da Taça Guanabara e ocupam as duas primeiras posições. Tudo dependerá de qual colocação o Fluminense irá terminar: terceiro ou quarto.

