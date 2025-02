Palmeiras se complica por vaga no mata-mata do Paulistão. Veja cenários

Palmeiras se complica por vaga no mata-mata do Paulistão - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras ficou no empate sem gols com o São Paulo neste domingo (16/02), no Allianz Parque e se complicou no Campeonato Paulista. Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira foi aos 17 pontos e segue na terceira colocação do grupo. Assim ainda precisa secar dois adversários para chegar no mata-mata do Estadual.

Afinal, enquanto o Palmeiras tem 17 pontos, a Ponte Preta aparece com dois a mais, com 19. Já o São Bernardo lidera a chave com 22 pontos e aparece em uma situação mais ”confortável”, mas ainda não está classificado. Faltando apenas mais duas rodadas, o Verdão, então, tem alguns cenários para conseguir avançar às quartas de final do Paulistão.

O caminho considerado mais fácil neste momento é o Palmeiras vencer os seus dois jogos restantes (Botafogo-SP e Mirassol), chegar a 23 pontos e torcer para a Ponte não vencer seus dois compromissos. Caso a Macaca vença um jogo e empate outro, a decisão ficaria no saldo de gols. Neste momento, o Verdão leva vantagem com três tentos a mais.

Agora, caso o Palmeiras vença um jogo e empate outro, a Ponte Preta não pode vencer. Isso porque o Verdão chegaria a apenas 21 pontos somados. Mas se o Verdão perder um dessas últimas duas partidas, a Macaca pode somar apenas um ponto para o Alviverde conseguir a vaga.

Contudo, também existe a possibilidade de Palmeiras e Ponte Preta se classificarem. Neste cenário, o São Bernardo precisa perder os dois jogos restante (Portuguesa e São Paulo) e Verdão e Macaca vencerem seus dois compromissos.

Palmeiras prejudicado com regulamento do Paulistão?

O cenário é complicado, mas irrita muito Abel Ferreira. Não pelo desempenho da sua equipe, mas sim pelo regulamento da competição. Isso porque o Palmeiras estaria classificado em todos os outros grupos do Paulistão. Algo que foi ponderado pelo treinador após o Choque-Rei.

“Deixa eu reforçar: com os pontos que temos éramos classificados em todos os grupos. Infelizmente, em função do regulamento e de um belo desempenho dos adversários de nosso grupo, estamos dependendo de resultados de terceiros. É claro”, disse Abel.

