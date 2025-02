Botafogo ultrapassa período de 2024 e chega a 44 dias sem treinador

Desde a saída de Artur Jorge, o Botafogo segue sem treinador. Com isso, o clube está sem comandante desde o dia 3 de janeiro e chegou a marca de 44 dias, sendo o maior hiato desde o início da era SAF, em 2022.

Dessa forma, esse período já superou a transição entre a demissão de Tiago Nunes, no dia 22 de fevereiro de 2024, e o anúncio do português, em 5 de abril.

No início de fevereiro, John Textor encerrou o ciclo de entrevistas com possíveis candidatos. No entanto, até o momento, o Alvinegro não definiu seu novo treinador e tem um novo auxiliar no comando.

Afinal, coube a Carlos Leiria, treinador do sub-20, ficar à beira do campo desde a reapresentação do elenco principal, no dia 14 de janeiro. Entretanto, com a campanha irregular no carioca e a perda do título da Supercopa para o Flamengo, o Botafogo trouxe Cláudio Caçapa de volta, como auxiliar permanente.

O treinador comandou o Alvinegro em quatro jogos, com quatro vitórias sobre Vasco, Grêmio, Bragantino (Brasileirão) e Patronato (Sul-Americana), em 2023. Por fim, ele estará à frente da equipe na decisão da Recopa Sul-Americana, que já é na próxima quinta-feira (20), contra o Racing.