Como estava o Santos e o mundo no último gol da primeira passagem de Neymar? Relembre

Autor de um dos gols da vitória por 3 a 1 sobre o Água Santa, no domingo, 16, Neymar não balançava as redes pelo Santos desde a semana do caso que inspirou o filme ‘O Dia do Atentado’, na maratona de Boston. O craque não sentia esse gostinho de marcar pelo clube de coração desde o triunfo sobre o Flamengo-PI, no dia 17 de abril de 2013, pela Copa do Brasil. Mas você lembra como era o time do Peixe? E o que acontecia no mundo? O Jogada 10 responde.

O Santos buscava classificação à segunda fase da Copa do Brasil diante do Flamengo-PI, em plena Vila Belmiro, quando Neymar decidiu seu último jogo pelo clube. A equipe vinha embalada de uma goleada por 4 a 0 sobre o Barbarense, pelo Paulistão – com todos os gols marcados pelo craque -, mas não repetiu o feito naquela partida.

Numa atuação mais amarrada, os gols da vitória santista sobre o Flamengo-PI, por 2 a 0, só saíram na etapa final. Rafael Galhardo abriu o placar, e Ney, ainda tido como joia, fechou a conta que garantiu classificação ao Peixe pelo agregado de 4 a 2.

O time? Rafael; Rafael Galhardo, Edu Dracena e Durval; Léo, Arouca (Felipe Anderson entrou), Renê Júnior, Cícero e Montillo; Neymar e Pato Rodríguez (Giva). Técnico: Muricy Ramalho.

Temporada do Santos

O Peixe encarou o Joinville na fase seguinte da Copa do Brasil e garantiu classificação pelo agregado de 1 a 0, construído no duelo de ida. Na sequência, deixou o Crac, do Goiás, pelo caminho após empatar o primeiro jogo por 1 a 1 e vencer o segundo por 2 a 0.

A eliminação santista ocorreu nas oitavas de final para o Grêmio, com vitória pelo placar mínimo na ida e revés por 2 a 0 na volta. O Flamengo sagrou-se vencedor daquela edição de Copa do Brasil diante do Athletico, na primeira decisão do ‘Novo Maracanã’.

O Santos chegou à final do Paulistão daquele ano, em decisão diante do Corinthians, com jogos de ida e volta. O Timão venceu o primeiro por 2 a 1 e conquistou o 27º título do Estadual ao garantir o empate por 1 a 1 no segundo.

Já no Brasileirão, o Peixe terminou na sétima colocação, garantindo vaga à Copa Sul-Americana, com 57 pontos em 38 rodadas. O time conquistou 15 vitórias, 12 empates e 11 derrotas naquela edição, além de ter marcado 51 gols e sofrido 38. Com 76 pontos, o Cruzeiro sagrou-se campeão com propriedade daquela edição – à frente do Grêmio, com 65.

Programação da Globo

A emissora transmitiu cinco jogos em TV aberta no dia 17 de abril de 2013, entre Libertadores da América e Copa do Brasil. A partida com maior média de exibição foi disputada por Grêmio x Fluminense (para RJ, RS, SC, ES, GO, TO, SE, AL, PB, RN, PI, MA, PA, AM, RO, AC, RR, AP e DF).

Corinthians x San José contou com transmissão apenas para São Paulo e Paraná. Já Águia Negra x Bragantino ficou apenas no Estado de MS, enquanto Mixto x Vitória para MT e BA. Já CRAC x Náutico apenas para PE, e Ceará x Ceilândia para CE.

A transmissão ocorreu no tradicional horário de 21h45, após a exibição da novela ‘Salve Jorge’ – produzida pela TV Globo em 22 de outubro de 2012 até 17 de maio de 2013, em 179 capítulos. A drama ficou marcada por suceder o sucesso ‘Avenida Brasil’.

Notícias da semana

A semana que marcou o último gol da primeira passagem de Neymar pelo Santos contou com acontecimentos que viraram filme posteriormente. Em suma, as principais notícias do mundo envolviam questões políticas e um atentado em Boston.

No domingo, dia 14 de abril, Nicolás Maduro recebia maioria de votos em Caracas e avançava à vitória como novo presidente da Venezuela, com 50,7% dos votos contra 49,1% de Henrique Capriles. Ele se autodeclarava herdeiro político de Hugo Chávez, presidente venezuelano morto em decorrência de câncer no dia 5 de março.

O dia 15 de abril ficou marcado por duas explosões perto da linha de chegada da Maratona de Boston, deixando quase 200 pessoas feridas. A primeira bomba explodiu em um dos pontos mais famosos da prova, próximo ao Hotel Fairmount, por volta das 14h45 (local). Já o segundo caso ocorreu menos de dez segundos depois em um local próximo, causando muito tumulto e uma atmosfera de pânico. A notícia dominou o mundo por dias, conforme as investigações iam ganhando novos contornos.

Em paralelo, a Venezuela lidava com protestos violentos por parte da oposição à vitória de Maduro. Sete pessoas morreram e cerca de 61 ficaram feridas nas mobilizações promovidas por Capriles, que havia pedido “manifestações de paz”.

Dia 17 de abril

Um forte tremor, de 7.8 graus de magnitude, atingiu o Irã e seguiu em diversos países asiáticos deixando ao menos 40 mortos, de acordo com a televisão iraniana ‘Press TV’. O terremoto ficou conhecido como o “maior do país em quatro décadas”.

As primeiras notícias sobre a possível morte de um dos suspeitos pelas explosões em Boston também ganharam força na mídia nessa data. O homem havia sido capturado em Watertown durante uma caçada ao assassino de um policial no Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Informação confirmada na sexta-feira, dia 20.

