Alvo do Corinthians, Angileri não joga há nove meses

Angileri está na mira do Corinthians - (crédito: Foto: Bruna Prado-Pool/Getty Images)

O Corinthians segue em negociações avançadas pela contratação do lateral-esquerdo Fabrizio Angileri. O argentino aparece como uma opção para reforçar o setor na equipe do Timão, mas o atleta carrega um porém. Afinal, ele não atua profissionalmente há nove meses. E se engana que é por alguma lesão.

Angileri não vem agradando o técnico José Bordalás, do Getafe. Em algumas partidas, ele preferiu deixar lugares vagos no banco de reservas do que relacionar o lateral argentino. Na última temporada, ele foi titular em apenas três partidas. São apenas 160 minutos desde que se transferiu para o futebol espanhol.

Ele chegou ao Getafe em 2022, mas antes defendeu o River Plate. Em sua reta final de passagem pelo clube argentino, ele também chegou a ficar um tempo sem atuar, mas por um motivo diferente. Ele não estava sendo relacionado por não ter renovado o contrato com a equipe de Buenos Aires.

Corinthians em busca de um lateral-esquerdo

O jogador surgiu como alternativa para o Corinthians, que vinha buscando um lateral-esquerdo há tempos. Após tentar Renan Lodi, Guilherme Arana e Wendell, o Timão vê no argentino há chance de potencializar o setor. O atleta chegaria para disputar posição com Hugo, Matheus Bidu e Diego Palacios

Angileri está com 30 anos e passou pelas categorias de base do Boca Juniors antes de ser revelado pelo Godoy Cruz, por onde atuou profissionalmente entre 2013 e 2019. Depois, ele passou ainda pelo River Plate e enfileirar títulos pelo clube de Buenos Aires antes de chegar ao Getafe em 2022.

