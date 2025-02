Maurício tem lesão confirmada e passará por cirurgia no ombro

Um dos destaques do Palmeiras neste começo de temporada, o meia-atacante Maurício teve uma lesão no ombro confirmada nesta segunda-feira (17/02). O jogador vai precisar passar por uma cirurgia no local. Ele se machucou no clássico contra o São Paulo neste domingo (16/02), no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista.

Maurício passou por uma avaliação inicial ainda no estádio, mas passou por exame nesta segunda-feira (17/02) para avaliar a gravidade da lesão. O jogador teve diagnosticado uma luxação no ombro e constatou a necessidade de passar por cirurgia. Nas redes sociais, o jogador confirmou a notícia e mando uma mensagem ao torcedor palmeirense.

“Vou recuperar e voltar ainda mais forte”, escreveu Maurício.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O meia-atacante se machucou ainda nos dois primeiros minutos do clássico. Ele se chocou com o zagueiro Ruan, do São Paulo e caiu reclamando de muitas dores. Ele deixou o campo chorando e, algum tempo depois, apareceu no banco de reservas com o braço imobilizado.

Maurício vinha como uma das principais peças do Palmeiras de 2025, sendo artilheiro do time com cinco gols no ano. Ele já tem um desempenho melhor do que sua última temporada. Contudo, agora terá que passar um tempo em recuperação. O Verdão não confirma uma data para seu retorno.

O jogador vinha atuando como uma espécie de falso nove. Contudo, com sua lesão, Abel Ferreira deve dar nova oportunidade para Flaco López, com Estêvão e Facundo Torres aberto pelas pontas e Raphael Veiga sendo o principal armador do time.