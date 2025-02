Vasco divulga relacionados para jogo pela Copa do Brasil

Sem tempo para lamentar a derrota para o Flamengo, no último sábado (15), pelo Carioca, o Vasco já divulgou nesta segunda-feira (17) os relacionados para o importante duelo contra o União-MT, em sua estreia na Copa do Brasil. O jogo único se dará nesta terça-feira (18), no estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES), às 21h30 (de Brasília), e vale classificação para a segunda fase da competição.

A lista consta, aliás, com dois retornos, sendo um deles bastante esperado. O atacante Rayan, campeão sul-americano sub-20 com a Seleção Brasileira no último domingo (16) já está disponível a estrear na temporada pelo Vasco. Além dele, Jair, fora contra o Flamengo, está de volta à lista.

Por outro lado, há saídas também. Afinal, Maxime Dominguez e Sforza ficam fora da relação. Eles ficaram no banco contra o arquirrival cruz-maltino no último sábado, mas não viajam ao Espírito Santo. Quem segue fora é o zagueiro Lucas Oliveira, que sofreu uma torção no tornozelo direito em duelo contra o Sampaio Corrêa, na última segunda (10) e se ausentou contra o Fla e segue no RJ se recuperando.

Confira os relacionados do Vasco

???? Relacionados para viagem rumo ao Espírito Santo, onde o Vasco estreia na Copa do Brasil! ?? ?? O desembarque da delegação vascaína em Vitória-ES será realizado de forma privada. A recepção da torcida capixaba aos jogadores poderá ser feita na chegada ao hotel Sheraton, onde… pic.twitter.com/IVcielKVOw — Vasco da Gama (@VascodaGama) February 17, 2025

