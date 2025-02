O que os grandes precisam para avançarem à semifinal do Carioca?

Quem ficará com o troféu do Campeonato Carioca? - (crédito: Foto: Úrsula Nery/Agência FERJ)

A Taça Guanabara está chegando ao fim e seis times ainda nutrem esperanças de avançar às semifinais do Campeonato Carioca. Apenas Flamengo (primeiro) e Volta Redonda (segundo) já têm vaga assegurada na próxima fase.

Pensando nisso, o Jogada10 traz as contas matemáticas que os grandes precisam fazer para garantirem classificação e seguirem, assim, vivos pelo sonho do título Carioca. A 11ª e última rodada se dará neste fim de semana, com três jogos no sábado (22) e outros três no domingo (23). Confira abaixo!

Flamengo

Com 20 pontos, o Flamengo já tem vaga assegurada, já que não pode mais ser ultrapassado pelo quinto colocado. O Rubro-Negro, aliás, só pode ser alcançando pelo Volta Redonda (20 pontos), único time que pode tirar o título da Taça Guanabara do time de Filipe Luís, atual campeão carioca. Para o troféu, a conta do Flamengo é simples: basta vencer o Maricá na última rodada para não precisar secar. Se empatar, o Volta Redonda fica com o título em caso de vitória sobre o Boavista. Caso o Flamengo perca, ao Voltaço bastaria o empate para sagrar-se campeão.

Para se classificar: já está lá.

Para ser campeão: basta vencer o Maricá.

Vasco

Após quatro rodadas sem vencer, o Vasco se complicou na competição e, mesmo que vença seu jogo contra o Botafogo, pode acabar eliminado. Isso porque o Cruz-Maltino (quarto) supera o Fluminense (quinto) e ocupa a quarta colocação apenas pelo número de gols feitos, terceiro critério de desempate.

Isso significa que se o Vasco vencer, o Madureira derrotar o Nova Iguaçu e o Fluminense ganhar do Bangu por um saldo superior à uma hipotética vitória vascaína, o Gigante da Colina perde a quarta colocação. Atualmente, Vasco e Flu se igualam em pontos (14), número de vitórias (três) e saldo de gols (três). A diferença está no número de gols marcados: 12 x 10 para o time de São Januário.

Agora, se o Vasco vencer o clássico com o Botafogo e o Madureira empatar com o Nova Iguaçu, o resultado do jogo do Fluminense não interferirá, com a equipe de Fábio Carille avançando pelo menos em quarto. O Vasco não vence o Carioca desde 2016.

Para se classificar: precisa vencer o Botafogo e torcer por um dos dois casos a seguir: Madureira tropeçar diante o Nova Iguaçu ou Fluminense não vencer o Bangu por um saldo maior do que o próprio Cruz-Maltino.

Fluminense

Como citado, o Fluzão vem em quinto apenas pelos critérios de desempate. Por isso, não basta vencer o Bangu na última rodada: precisa vencer por uma margem superior à uma hipotética vitória do Vasco. Por exemplo, se o Cruz-Maltino vencer o Botafogo por 1 a 0, o Fluminense avançaria com uma vitória por 2 a 0.

No caso do Flu, a vitória é a única hipótese para se classificar, já que qualquer empate ou derrota elimina o Tricolor da competição. Mas se vencer aliado a um tropeço do Madureira (terceiro, com 15), avançaria sem necessidade de “secar” o Vasco.

Para se classificar: precisa vencer o Bangu e torcer por um dos dois casos a seguir: Vasco no máximo vencer por menor saldo que o próprio Flu ou Madureira tropeçar no Nova Iguaçu.

Botafogo

Em sexto (13 pontos), como pior dos grandes na tabela, o Botafogo, campeão carioca pela última vez em 2018, não depende de si para avançar. A única oportunidade de classificação para o Fogão será uma vitória sobre o Vasco aliada a tropeço de Madureira ou Fluminense. Mesmo que ganhe do Cruz-Maltino, não conseguiria a vaga caso Fluminense e Madureira vençam seus jogos, terminando na quinta posição.

Para se classificar: precisa vencer o Vasco e torcer para que Fluminense ou Madureira tropecem.

Jogos da última rodada

Sábado (22/02)

Flamengo x Maricá – 16h30 – Maracanã

Boavista x Volta Redonda – 16h30 – Elcyr Resende

Sampaio Corrêa x Portuguesa – 18h45 – Lourival Gomes

Domingo (23/02)

Vasco x Botafogo – 16h – São Januário

Fluminense x Bangu – 16h – Maracanã

Nova Iguaçu x Madureira – 16h – Jânio Moraes

