Flamengo contrata novos parceiros para FlaTV; saiba detalhes

O Flamengo anunciou, nesta segunda-feira (17), uma reformulação na FlaTV. O canal era um dos últimos setores a serem mudados pela nova gestão. Aliás, uma das empresas que assume a produção audiovisual do clube está atualmente no Palmeiras.

“A FlaTV, canal proprietário do Flamengo, está passando por uma reformulação estratégica para oferecer uma experiência ainda mais dinâmica e inovadora aos torcedores. O novo conceito aposta em uma linguagem moderna, novos formatos e no uso de tecnologias avançadas para ampliar o alcance e a qualidade da programação. Com a proposta de profissionalização total do clube, a nova gestão reuniu especialistas do mercado e montou internamente uma equipe multidisciplinar para fortalecer o canal de mídia e impulsionar a marca Flamengo”, em trecho da nota oficial do Flamengo.

A Power Media será responsável pela cogestão do canal e produção dos conteúdos gravados. A empresa já passou pelo próprio Flamengo entre 2015 e 2018, além da TV do Santos e atualmente presta serviços para Palmeiras, Crefisa e FAM. Além da Power Media, a AB Link assumirá a produção e transmissão dos conteúdos ao vivo. A empresa, que no site oficial diz já ter prestado serviço para lugares como Globo, Corinthians, Santos e Palmeiras. Assim, Homemade e Produz não fazem mais parte do clube.

Nome de peso

Além disso, uma das estratégias da gestão do presidente Bap será contratar nomes de peso. O narrador João Guilherme, mestre de cerimônia na posse do novo mandatário, é uma das novidades do time da FlaTV. O profissional, aliás, assinou rescisão contratual com a Paramount+ na última quarta-feira (12).

Aos 53 anos de idade, o narrador ostenta uma impactante identificação com o Flamengo – especialmente com seus torcedores. Sua voz faz parte do maior êxtase apreciado pela atual geração de rubro-negros, na narração da emblemática virada sobre o River Plate, em novembro de 2019, para o bicampeonato da América. Momento que, por sinal, está eternizado no museu do clube.

