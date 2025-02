Saiba os planos do Flamengo para Lorran após negociação frustrada

Lorran deve seguir com o elenco sub-20 do Flamengo - (crédito: Fotos: Marcelo Cortes /CRF)

O Flamengo estava perto de concretizar a venda do atacante Lorran ao CSKA Moscou (RUS). No entanto, o clube russo não enviou o documento e, por isso, ele não embarcou na manhã deste domingo para o país. Horas depois, o Rubro-Negro recebeu o documento do fim das negociações. Agora, o jogador retorna ao Ninho do Urubu para cumprir seu contrato e pode ganhar oportunidade novamente no time principal.

De acordo com o “Uol”, Lorran não deve ser aproveitado nesse primeiro momento no time profissional. O jovem está fora dos planos do técnico Filipe Luís e, por enquanto, está treinando no sub-20.

A tendência é que o estaff de Lorran e o Flamengo continuem buscando uma transferência ainda nesta janela. O Flamengo, aliás, chegou a oferecer um plano de carreira ao jovem que envolvia um empréstimo a um clube de Portugal sem opção de compra para que ele ganhasse experiência. Porém, o jogador não aceitou os termos.

Com a permanência de Lorran, o Flamengo “ganha” um reforço para a Libertadores Sub-20. O atual campeão da América da categoria inicia a caminhada na competição no dia 1° de março. O atacante tende a mostrar seu potencial na disputa e quer voltar a jogar pelo profissional novamente após sequência positiva no ano passado.

O jogador de 18 anos atuou pelo Flamengo em 35 jogos, com dois gols e três assistências, desde que se profissionalizou em 2023. Em agosto do ano passado, o Fla, aliás, renovou o contrato do jovem até o fim de 2029.

