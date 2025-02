‘Rei do Rio’, Joel Santana lança biografia

Joel Santana, aos 76 anos, vai lançar sua biografia. Aposentado como técnico do futebol, ele não deixa de acompanhar o esporte, foi o que contou em entrevista ao Globo recentemente.

“Não tenho como não sentir saudades. Estava agora há pouco vendo programa de esportes na TV. Vejo tudo. O futebol é a minha vida. Botou o feijão e o arroz dentro de casa. Esta semana eu vi Botafogo x Flamengo, o Fla-Flu e jogos internacionais. Como se livrar do que fez parte da sua vida por 60 anos? É como uma tatuagem na pele”, disse.

Além disso, Joel também tem um canal no Youtube, chamado “Canal do Joel”, em que faz comentários sobre as partidas dos quatro grandes do Rio. Ele também conta as histórias vividas no esporte ao longo da sua carreira de jogador e treinador, a qual juntas, soma 60 anos.

Dessa forma, ele resolveu deixar tudo registrado em um livro também. A biografia “Joel Santana, o verdadeiro King do Rio”, escrito pelo jornalista Wilson Rossato e com prefácio de Romário, será lançado na terça-feira (18), às 18h, na Livraria da Travessa do Barra Shopping. Vale ressaltar que Joel fez questão de convidar o máximo de jogadores e demais profissionais da bola com quem trabalhou.

Joel Santana: conquistas, derrota e frustações

Um dos temas da biografia são as conquistas do treinador no Campeonato Carioca. A maioria deles numa época em que o torneio era mais relevante do que atualmente. Ao todo, foram oito com os quatro grandes do Rio: Vasco (três), Flamengo (dois), Botafogo (dois) e Fluminense (um). Vale ressaltar que Joel Santa é o único campeão estadual pelos quatro grandes.

Outro tema que aborda na biografia foi uma derrota que ficou marcada: os 3 a 0 do América-MEX em cima do Flamengo, no Maracanã, em 2008, que eliminou a equipe carioca da Libertadores e estragou a festa de despedida do treinador que estava à caminho da África do Sul.