Rollheiser cita instabilidade ao recusar o Botafogo: ???Não tinha treinador???

Alvo do Botafogo, Benjamín Rolheiser admitiu que situação de instabilidade do Botafogo interferiu em sua escolha pelo Santos - (crédito: Foto: Reprodução / Santos TV)

O Botafogo saiu na frente para a contratação do atacante Benjamín Rollheiser. Contudo, o Santos superou a concorrência do clube carioca e fechou com o jogador. Assim, o argentino explicou em sua coletiva de apresentação como jogador do Peixe, nesta segunda-feira (17), que a instabilidade que o Glorioso vive foi decisiva para a sua escolha.

“No Botafogo não tinha treinador designado e isso é contraproducente para o jogador, porque chega em um clube onde ele não sabe qual treinador vai treiná-lo. Então, acredito que a ligação do Pedro foi muito importante para mim, para toda a equipe que trabalha comigo, e também foi, como falei antes, um dos fatores para eu estar aqui”, explicou o novo atacante do Santos.

Proeza negativa

O Botafogo estabeleceu um recorde negativo desde que se tornou SAF, em março de 2022, e a tendência é de haja uma extensão. Isso porque o clube ainda não anunciou o seu novo treinador e alcançou 44 dias sem um profissional no cargo. Ainda por cima não há um indício de que esteja próximo de uma definição neste sentido. O Alvinegro confirmou o desligamento do português Artur Jorge no dia 3 de janeiro.

Tal situação superou o período anterior em que também ficou sem um comandante, na última temporada, que foi um hiato de 43 dias. Na oportunidade, o Glorioso divulgou a demissão de Tiago Nunes em 22 de fevereiro do ano passado. Posteriormente, o clube de General Severiano anunciou acordo com o seu sucessor em 5 de abril de 2024.

Nos bastidores do Botafogo, o proprietário da SAF, John Textor, mantém em segredo informações sobre o tema. O gestor do departamento de futebol já concluiu o período de entrevistas com profissionais avaliados com capacidade de assumir o cargo, no começo de fevereiro. Entretanto, o Alvinegro ainda não oficializou o seu novo técnico.

Botafogo tem insucesso com planejamento

Carlos Leiria, treinador da equipe sub-20, foi a opção para estar no comando da equipe a partir da pré-temporada, no dia 14 de janeiro. No entanto, a escolha não se mostrou eficiente, pois o período foi visto como negativo, já que o Glorioso perdeu o título da Supercopa do Brasil para o arquirrival Flamengo. Além disso, os resultados e atuações aquém do esperado colocaram o time em um cenário de inconsistência no Estadual.

Leiria foi o treinador do Botafogo em dez jogos, com quatro vitórias e seis derrotas. Vale relembrar que nas seis primeiras da temporada, o planejamento foi a utilização de um time alternativo formado por jogadores da equipe sub-23 e outros do sub-20, que voltaram de períodos de empréstimo.

Mudança urgente no comando

Em caráter de urgência, a gestão decidiu por fazer uma mudança no comando técnico ainda de forma interina, na madrugada da última quinta-feira (13). Depois de nova derrota para o Rubro-Negro, dessa vez em partida atrasada do Carioca, o Alvinegro anunciou o retorno de Cláudio Caçapa. O clube argumenta que o profissional será um auxiliar técnico permanente e assinou contrato de três anos.

Em um primeiro momento, o ex-zagueiro vai comandar a equipe. Depois que o Glorioso acertar com um treinador fixo, Caçapa seguirá sendo um suporte no cotidiano do futebol profissional. A reestreia do ex-atleta na área técnica ocorreu no empate em 1 a 1 com o Boavista, no último sábado (15), quando mandou a campo uma equipe reserva. Em seguida, ele terá pela frente a final da Recopa Sul-Americana, na próxima quinta-feira (20), quando enfrenta o Racing, da Argentina, no estádio EL Cilindro.

A escolha por Caçapa se credencia pelo trabalho considerado positivo, mesmo que curto, em 2023. Na ocasião, o ex-jogador ficou à frente da equipe em quatro jogos, sendo quatro vitórias, contra Bragantino, Grêmio e Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, além de Patronato, pela Sul-Americana.

No período entre a saída de Tiago Nunes e a chegada de Artur Jorge no ano passado, Fábio Matias, que era o assistente técnico fixo do clube na época, foi quem comandou o Botafogo. Em dez partidas, foram oito vitórias, um empate e uma derrota até o treinador português assumir. Atualmente, Fábio Matias é o técnico do Juventude.

Mudanças de técnicos no Botafogo desde o início da era SAF

– Luís Castro (saída em 30/06/2023) a Bruno Lage (chegada em 16/07/2023): 16 dias

– Bruno Lage (saída em 03/10/2023) a Lúcio Flávio (chegada 04/10/2023): 1 dia

– Lúcio Flávio (saída em 12/11/2023) a Tiago Nunes (chegada em 16/11/2023): 4 dias

– Tiago Nunes (saída em 22/02/2024) a Artur Jorge (chegada em 05/04/2024): 43 dias

– Artur Jorge (saída em 03/01/2025) até o presente: 44 dias

