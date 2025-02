Atlético finaliza preparativos para a Copa do Brasil e perde jogador no meio-campo

O Atlético concluiu os preparativos para o confronto contra o Tocantinópolis, válido pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida acontecerá nesta terça-feira (18), às 18h (de Brasília), fora de Belo Horizonte. O elenco realizou o último treino na Cidade do Galo na manhã desta segunda, mas o time terá uma baixa importante.

O volante Otávio não embarcou com a delegação e foi liberado pela diretoria para continuar as negociações com o Fluminense. O técnico Cuca, inclusive, revelou em coletiva no último fim de semana que as condições e a duração do contrato oferecido pelo clube carioca eram muito atrativas para a saída do jogador.

Além disso, o treinador atleticano enfrenta outras baixas significativas: Júnior Santos sofreu uma lesão muscular e ficará fora dos gramados por cerca de três meses. Palácios também está afastado, sendo tratado pelo departamento médico.

Por outro lado, o Galo poderá contar com o lateral Caio Paulista e o atacante Rony, que viajaram com a equipe. Pelo menos o atacante deve ser uma opção para o técnico no jogo.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Everson, Átila e Gabriel Delfim.

Zagueiros: Alonso, Rabello, Lyanco e Rômulo.

Laterais: Arana, Caio Paulista, Natanael e Saravia.

Meias: Rubens, Bernard, Fausto Vera, Alan Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes, Patrick e Scarpa.

Atacantes: Cuello, Deyverson, Hulk e Rony.

