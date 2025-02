Endrick é o novo Fenômeno? Ronaldo se incomoda com comparativo

Ronaldo Fenômeno é um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro. Ele estreou no profissional com 16 anos, atuando pelo Cruzeiro e logo se destacou, tanto pelos clubes em que atuou, como principalmente na Seleção Brasileira. No entanto, o ex-jogador pede cautela ao comparar Endrick, uma das promessas do Brasil, a ele.

O atacante do Real Madrid, de 18 anos, chamou a atenção do mundo com suas atuações pelo Palmeiras e logo foi vendido ao clube espanhol, onde mesmo com poucas oportunidades, já tem bons números e recordes.

Dessa forma, Ronaldo Fenômeno em entrevista ao Romário no canal do baixinho no youtube, comentou sobre a comparação que fizeram a comparação de Endrick, quando surgiu, a ele.

“É muito cedo e irresponsável qualquer tipo. Fizeram isso comigo também, com 17 anos, comparando com o Pelé. Isso é uma responsabilidade muito grande, e isso na cabeça do menino de 16, 17 anos mexe muito. E eu acho que por isso que o crescimento da nossa indústria, parte não só apenas de jogadores, treinadores, comissão, fisiologia, mas parte também da imprensa esportiva, entender a necessidade de evolução, a necessidade de também discutir o futebol de maneira profunda com critério, ninguém discute exatamente o futebol, o que é importante”, disse.

Vale ressaltar que Ronaldo Fenômeno também atuou no Real Madrid. Foram seis temporadas, sendo que em uma delas, foi eleito melhor jogador do mundo, em 2002. Além do prêmio individual, ele também conquistou duas vezes o Campeonato Espanhol (2003 e 2006) e uma Supercopa da Espanha (2003).

Endrick no Real Madrid

Endrick está no Real Madrid desde o início da temporada europeia, ou seja, em julho de 2024. No entanto, ele já pertencia ao clube espanhol desde o fim de 2022, quando ainda tinha apenas 16 anos.

Recentemente, ele marcou o quinto gol pela equipe espanhola, em sua terceira partida como titular. Aliás, de acordo com dados do Flashscore, são 520 minutos do jogador em campo pelo Real Madrid e Seleção Brasileira nesta temporada. Ele ainda tem média de um gol a cada 104 minutos. Inclusive, a média também é a melhor da equipe merengue, sendo o jogador que menos precisa de minutos para balançar as redes, deixando sua marca a cada 88 minutos.

Além disso, Endrick ocupa a sexta colocação entre os artilheiros do Real Madrid na temporada, ficando atrás de Mbappé, Vinícius Jr, Rodrygo, Bellingham e Valverde, que foram titulares em mais de 20 partidas nesta temporada.

O brasileiro também é o artilheiro na Copa do Rei, com três gols. Dessa forma, até o momento, Endrick marcou em todas as competições que entrou em campo: La Liga, Liga dos Campeões e a Copa do Rei.

