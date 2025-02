Gerson envia carta ao sindicato dos atletas pedindo o fim dos jogos às 16h30

O volante Gerson, capitão do Flamengo, enviou uma carta ao Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio (Saferj) questionando a realização de jogos no horário das 16h30. O texto, dirigido ao presidente da entidade, Alfredo Sampaio, solicita o apoio do sindicato.

No documento, o jogador destaca a importância de zelar pela saúde dos atletas. Ele, aliás, enfatizou o impacto das altas temperaturas no Rio de Janeiro nesta época do ano.

“Escrevo não apenas como jogador, mas também como capitão do Flamengo e, acima de tudo, como um atleta preocupado com a integridade física de todos os jogadores do futebol carioca. No verão do Rio de Janeiro, as temperaturas frequentemente superam os 35°C, com sensação térmica ainda mais elevada. Sob essas condições, disputar partidas do Campeonato Carioca às 16h30 representa um risco considerável para nós, jogadores”, destacou Gerson no início da carta.

Por fim, o atleta pediu a colaboração do sindicato para a mudança dos horários.

“Nossa profissão exige sacrifícios, mas colocar nossa saúde em risco de forma desnecessária não pode ser uma exigência do jogo. Por isso, acreditamos que o Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, sob sua liderança, pode e deve se envolver nessa questão. Tenho certeza de que este não é um pedido apenas do Flamengo, mas de todos os jogadores que atuam no Campeonato Carioca”, acrescentou.

Reclamações até da comissão técnica

A carta foi enviada após uma reunião com o elenco, que expressou suas reclamações, assim como a comissão técnica. O Flamengo se manifestará em breve sobre os horários das partidas.

Vale destacar que, na tarde desta segunda-feira, o município do Rio de Janeiro entrou na fase “calor 4”, com temperaturas previstas entre 40ºC e 44ºC, e uma tendência de aumento nos próximos dias.

No próximo sábado, o Flamengo enfrentará o Maricá às 16h30 (horário de Brasília), no Maracanã.

Posição da Saferj

Diante disso, o Jogada10 entrou em contato com Alfredo Sampaio, presidente do Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Saferj). Sampaio não confirmou o recebimento da carta, mas afirmou que enviou um ofício à Ferj, na última quinta-feira, no dia da reunião dos clubes com a entidade carioca, pedindo mudança do horário das partidas do Campeonato Carioca.

