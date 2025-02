Time sub-20 do Fluminense se reapresenta e técnico projeta temporada

Elenco do sub-20 do Fluminense se reapresenta no CT Vale das Laranjeiras - (crédito: Foto: LEONARDO BRASIL/ FLUMINENSE FC)

Com atletas que disputaram a Copinha e outros que participaram da pré-temporada do time profissional, a equipe sub-20 do Fluminense se reapresentou nesta segunda-feira (17) para o início da temporada no CT Vale das Laranjeiras. Além de realizar avaliações fisiológicas, o grupo se reuniu no auditório do centro de treinamento e foi recepcionado pelo diretor-executivo de futebol de base, Antônio García, pelo técnico Rômulo Rodriguez e pelo restante da comissão técnica.

Com um calendário repleto de competições, o sub-20 do Fluminense tem compromissos marcados já para o mês de março, com as disputas do Campeonato Brasileiro, Copa Rio e de um torneio preparatório organizado pela Fifa. O técnico Rômulo Rodriguez comentou sobre a reapresentação e projetou a temporada da equipe.

“Estamos motivados para fazer um ano melhor do que 2024. Já começamos bem na Copinha e conseguimos dar uma cara para a nossa equipe. Esperamos dar continuidade, manter o mesmo ambiente e fazer um ano positivo. Não vamos chegar no início das competições no nosso nível 100%, vamos conseguir dar essa condição para a equipe um pouco mais para frente. O importante é que teremos um calendário longo e vamos conseguir dar oportunidade para muita gente”, disse o treinador.

“Chegar forte nas competições”

Além disso, ele também acredita que o Fluminense pode ir longe nos torneios que disputará. Para Rodriguez, aliás, o objetivo é brigar por títulos.

“Temos um grupo grande e vamos capacitar todos para que, no momento que precisarmos, estejam em condição. Esperamos conseguir manter o time em um nível competitivo, para que a gente chegue forte em todas as competições. O objetivo é brigar por títulos independente do campeonato que vamos disputar, do contexto que formos jogar e do adversário. Queremos colocar o Fluminense sempre no lugar mais alto”, encerrou.

A equipe Sub-20 vai realizar avaliações físicas nos próximos dias, antes de começar o trabalho em campo. Primeira competição do calendário, o Campeonato Brasileiro da categoria, que ainda não tem tabela divulgada, deve começar no dia 12 de março.

