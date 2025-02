União-MT x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Em crise na temporada, o Vasco fará sua estreia na Copa do Brasil-2025. É nesta terça-feira (18), em jogo contra o União Rondonópolis-MT, pela primeira fase da principal competição de mata-mata do país. A equipe mato-grossense vendeu o mando de campo e, por isso, a partida se dará no estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES). A bola rola às 21h30 (de Brasília). O jogo marca a estreia das equipes sob um novo regulamento da Copa do Brasil, o que significa que o time visitante não tem mais vantagem do empate. Assim, caso a partida termine empatada, a decisão sairá dos pênaltis.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do SporTV pela TV fechada e pelo Premiere no sistema de Pay-per-view.

Como chega o União-MT

O União já vem de três jogos sem vitórias, mas sua última partida representou a classificação às quartas de final do Campeonato Mato-Grossense. Foi no empate por 2 a 2 com o Cuiabá, em casa, no sábado. Novo camisa 10 da equipe, o meia Gionnotti estreou marcando um dos gols.

O time se despede da fase inicial em jogo no outro sábado (22), contra o Nova Mutum, fora de casa. Na Copa Verde, a equipe também está viva. Afinal, passou pelo União Carmolandense (3 a 0) e pela Aparecidense (3 a 2), chegando às quartas de final. Na ida, perdeu para o Goiás por 2 a 0, na última quarta (12). A volta será apenas no dia 26.

Como chega o Vasco

O Cruz-Maltino chega em crise para sua estreia na Copa do Brasil. Com dificuldades no mercado e ainda à espera de um novo mandatário para a SAF, a temporada não começou do jeito que o torcedor vascaíno imaginava. Dessa forma, já são quatro jogos sem vencer, o que amplia a tensão em São Januário. Assim, o time chega pressionado para sua primeira partida na competição em que chegou à semifinal em 2024.

Para este jogo, o técnico Fábio Carille poderá contar, enfim, com um dos “sonhados” pontas. Trata-se do menino Rayan, de 18 anos, campeão sul-americano com a Seleção Brasileira no último domingo (16). Ele já consta entre os relacionados e pode ser, então, uma das novidades.

Outro retorno na lista é do volante Jair, ausência na derrota por 2 a 0 para o Flamengo, no último sábado (15). Com incômodo muscular, ele foi poupado do duelo, retornando, assim, para enfrentar o União. O zagueiro Lucas Oliveira, porém, segue fora por problemas no tornozelo direito.

UNIÃO-MT x VASCO

1ª fase da Copa do Brasil-2025 – jogo único

Local: Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES)

Data e horário: terça-feira, 18/02/2025, às 21h30 (de Brasília)

UNIÃO-MT: Fernando Nunes; Arthur Amorim, Bennê, Márcio Luiz e Iury; Carlão, Nathan e Gionnotti; Ikson, Vitinho e Gabriel Bigode. Técnico: Leandro Sena.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair (Hugo Moura), Tchê Tchê, Paulinho, Coutinho e Zuccarello (Rayan); Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sá (AM) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)

VAR: Não há nas duas primeiras fases da Copa do Brasil

