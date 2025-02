The Strongest x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

O Bahia enfrenta o The Strongest nesta terça-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Hernando Siles Stadium, em La Paz, na Bolívia, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Libertadores.

Garantido nas semifinais do Campeonato Baiano e líder do Grupo B na Copa do Nordeste, o Tricolor de Aço tem apenas uma derrota no ano. Além disso, chega para buscar uma vaga no torneio continental com três vitórias consecutivas. Por outro lado, os bolivianos ainda não disputaram jogos oficiais na temporada. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Paramount+ (streaming).

Como chega o Bahia

Com apenas uma derrota na temporada, o Tricolor de Aço faz um bom início de ano. Afinal, é o líder do seu respectivo grupo na Copa do Nordeste e já garantiu uma vaga nas semifinais do torneio estadual. Aliás, nos últimos três jogos disputados, marcou dez gols. Para o duelo, Rogério Ceni não deve contar com o lateral-esquerdo Iago Borduchi, que está em transição física após se recuperar de lesão e com o recém-contratado Kayky, já que o atacante passa por trabalho de recondicionamento. Ainda não se sabe quem vai ficar no gol, afinal, Danilo Fernandes e Marcos Felipe revezaram a posição até o momento.

Como chega o The Strongest

Sob o comando do ex-zagueiro brasileiro Antonio Carlos Zago, a equipe fará o primeiro jogo oficial da temporada contra o time brasileiro. Até o momento, foram cinco jogos amistosos, com dois empates e três vitórias. Para 2025, o elenco passou por uma reformulação, afinal, foram 15 contratações e dez baixas. As principais dúvidas do The Strongest envolvem os meio-campistas Abdiel Ayarza e Luciano Ursino, que se recuperam de lesões nos joelhos e voltaram aos treinos recentemente.

The Strongest x Bahia

2ª fase da Copa Libertadores – jogo de ida

Local: Estádio Hernando Siles Stadium, em La Paz, na Bolívia

Data e horário: terça-feira, 18/02/2025, às 21h30 (de Brasília)

The Strongest: Rodrigo Banegas, Fran Supayabe, Felipe Castro, Pablo Pedraza, Adrián Jusino, Tobías Moriceau, Joel Amoroso, Jaime Arrascaita, Luciano Ursino, Sebastián Guerrero, Enrique Triverio. Técnico: Antônio Carlos Zago

Bahia: Danilo Fernandes (Marcos Felipe); Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba (Gabriel Xavier); Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga (Acevedo ou Erick) e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni

Árbitro:Guillermo Guerrero (Equador)

Assistentes: Christian Lescano e Andres Tola (Equador)

VAR: Franklin Congo (Equador)

Onde assistir: Paramount+ (streaming)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.