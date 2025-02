Otávio e Everaldo, reforços do Fluminense, chegam ao Rio

Otávio estava no Galo há três anos - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

O volante Otávio, ex-Atlético-MG, e o atacante Everaldo, ex-Bahia, desembarcaram no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (17), para realizar exames e assinar seus respectivos contratos com o Fluminense.

Assim, o Tricolor pode apresentar oficialmente as novas peças do elenco nos próximos dias. O volante de 30 anos acertou com o clube por quatro temporadas. Por outro lado, o centroavante de 33 anos assinará até o fim de 2026.

Otávio vai atuar pelo Fluminense após três anos no Atlético-MG. Revelado pelo Athletico-PR, estreou no time profissional em 2014 e se destacou durante quatro anos em Curitiba, o que lhe rendeu uma transferência para o Bordeaux, na França. Assim, após quatro temporadas e meia na Europa, retornou ao Brasil em 2022 para jogar no Galo.

Já Everaldo estava no Bahia desde 2022, onde disputou 124 partidas, marcando 34 gols e 11 assistências. Sua carreira começou no Grêmio em 2011 e passou por vários clubes brasileiros, como Caxias, CSA, Figueirense, Paysandu, Água Santa e Santa Cruz.

Depois, teve sua primeira experiência internacional no Al-Faisaly, na Arábia Saudita, seguido por passagens pelo Novorizontino, Atlético-GO, Querétaro (México) e Chapecoense, onde se destacou. Em 2019, foi para o Kashima Antlers (Japão) antes de se transferir para o Bahia.