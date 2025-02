Santos fica no aguardo de Deivid Washington após o final do Sul-Americano Sub-20

Deivid Washington marcou três gols na conquista do Sul-Americano Sub-20 - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O Brasil conquistou o Sul-Americano Sub-20 no último domingo (16) e fez a festa dos jogadores na Venezuela. Com o título e o final do campeonato, os jogadores começarão a temporada nos seus clubes e alguns deles possuem novos rumos. É o caso de Deivid Washington, que é aguardado pelo Santos nos próximos dias.

O atacante, revelado pelo Peixe, retorna à Vila Belmiro emprestado pelo Chelsea. O jogador tem contrato com os Blues até 2029 e não está nos planos do clube londrino para a temporada, que vê com bons olhos a operação.

O negócio já estava concluído há alguns dias, mas o atacante ainda não está confirmado como novo reforço. O Santos espera a chegada do jogador para apresentá-lo à torcida. O empréstimo irá até o final da temporada.

