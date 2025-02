Torcida do Bahia lota aeroporto em embarque para Pré-Libertadores

Torcida do Bahia acompanhou o ônibus do clube na chegada ao local - (crédito: Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Nesta segunda-feira (17), os torcedores do Bahia lotaram o aeroporto de Salvador para acompanhar o embarque da equipe rumo à Bolívia, onde encara o primeiro desafio da Pré-Libertadores, contra o The Strongest.

A torcida que compareceu ao local levou bandeiras, instrumentos de percussão e, além disso, fizeram muito barulho com cantos de incentivo aos jogadores. A celebração aconteceu em um momento histórico, afinal, o clube retorna à competição continental após 36 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Esporte Clube Bahia (@ecbahia)

Para preservar os jogadores, a delegação do Bahia parte primeiro para Santa Cruz de La Sierra, uma cidade situada a apenas 400 metros de altitude. A viagem para La Paz, onde ocorrerá o jogo a 3.600 metros de altitude, acontecerá poucas horas antes da partida.

O Tricolor de Aço vai decidir com a equipe boliviana quem fica com a vaga na fase de grupos do torneio. O jogo de ida está previsto para acontecer às 21h30 (de Brasília), no Estádio Hernando Siles Stadium, em La Paz.

Aliás, já com os ingressos esgotados pela torcida do Bahia, o confronto de volta pela Pré-Libertadores está marcado para acontecer no dia 25 de fevereiro, às 21h30, na Arena Fonte Nova.

