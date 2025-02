Ferj negocia mudança nos horários da última rodada do Carioca

A Ferj anunciou nesta segunda-feira (17) que iniciou conversas com as emissoras detentoras dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca para alterar os horários da última rodada do Estadual.

A atitude da federação acontece após a cidade do Rio de Janeiro apresentar temperaturas muito elevadas, com previsão de sensação térmica acima de 50 graus para os próximos dias. Portanto, há uma preocupação com o desgaste de todos os envolvidos no evento, assim como os jogadores e torcedores.

“Diante da alta intensidade do calor no Rio de Janeiro, claramente prejudicial à excelência da prática do futebol, a todos os envolvidos no evento e ao torcedor, a FERJ, preocupada e atenta, está em contato com as detentoras de direitos de transmissão do Campeonato Carioca 2025 para, contando com a sensibilidade de todas as partes, ajustar os horários dos jogos da 11ª rodada da Taça Guanabara e as grades de programação”, informou.

A 11ª rodada terá definição no próximo final de semana. No sábado, o Flamengo encara o Maricá às 16h30 (de Brasília), já o Boavista recebe o Volta Redonda também às 16h30. Em um horário mais tarde, que não deve sofrer alteração, Sampaio Corrêa e Portuguesa se enfrentam às 18h45.

No domingo, todos os jogos estão previstos para acontecer às 16h: o clássico entre Vasco x Botafogo, Fluminense x Bangu e Nova Iguaçu x Madureira. Assim, a ideia é que os jogos sejam transferidos para a noite.

