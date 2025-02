Lucas Lima tem lesão detectada na coxa e desfalca Sport nos próximos dois jogos

O experiente meia teve a lesão na coxa ainda na primeira etapa do clássico do último domingo, frente ao Náutico, na Ilha do Retiro. Foram apenas 19 minutos em campo. Na temporada atual, Lucas Lima fez sete jogos pelo Sport, com três assistências.

A diretoria do Leão, no entanto, espera que o jogador esteja pronto para retornar aos gramados diante do Operário de Várzea Grande-MT, no próximo dia 25, pela primeira fase da Copa do Brasil.