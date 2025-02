São Paulo vai encarar o Novorizontino na próxima fase do Paulista

O São Paulo conheceu seu adversário na próxima fase do Campeonato Paulista. Após garantir sua vaga no empate contra o Palmeiras, o Tricolor vai encarar o Novorizontino, nas quartas de final. O Tigre garantiu sua classificação após vencer o Mirassol, de virada, por 2 a 1, nesta segunda-feira (17).

Os dois clubes lideram o Grupo C e não podem ser alcançados por Noroeste e Água Santa, que ainda brigam contra o rebaixamento. O que ainda está em aberto é o mando de campo do jogo das quartas de final. O São Paulo pode garantir a liderança caso vença a Ponte Preta na próxima rodada, já que o Novorizontino tem um jogo a mais e só volta a jogar na última rodada.

O Tigre é o terceiro clube garantido na próxima fase do Paulista. Além do Tricolor, o Corinthians também já carimbou seu passaporte para as quartas de final. O Mirassol, derrotado nesta segunda, perdeu a chance de garantir a sua vaga e terá que vencer na próxima rodada.

