Memphis Depay lança EP com quatro faixas junto com MC Hariel

Memphis Depay está em alta nos gramados e também fora deles. Após uma festa luxuosa de aniversário, o holandês lançou o seu EP “Falando com as Favelas” nesta segunda-feira (17). O atacante produziu o material, que possui quatro faixas, junto com MC Hariel. O projeto já está disponível nas plataformas de áudio.

A dupla produziu as músicas no final do ano passado. A faixa que dá o nome ao disco teve seu clipe gravado em Gana, país onde Memphis possui suas origens e sempre fez questão de ressaltar a sua ligação.

O Corinthians não ficou esquecido no trabalho. Uma das músicas leva o nome “Camisa do Coringão”. Já no clipe gravado em Gana, Memphis aparece com uma bandeira do Timão. Essa não é a primeira vez que o holandês aparece no mundo da música. Em 2011, quando jogava no PSV, o jogador se lançou neste universo e manteve a atividade como hobby.

