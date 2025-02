Wendell realiza ‘pré-temporada’ pessoal e está próximo de estreia no São Paulo

O torcedor do São Paulo convive com a expectativa de ver o lateral-esquerdo Wendell estrear pelo clube em breve. Contudo, o Tricolor vem pregando cautela por conta do longo tempo inativo do atleta. Para voltar 100% fisicamente, o jogador vem fazendo uma espécie de “pré-temporada” particular para estar apto e ser uma opção para Luis Zubeldía.

Wendell não entra em campo desde 20 de outubro do ano passado, quando jogou por 20 minutos pelo Porto, de Portugal, seu ex-clube. Por conta disso, o São Paulo não tem pressa já que também conta com Enzo Díaz dando conta do recado no setor. Patryck vem sendo o reserva imediato neste momento.

O reforço já treina normalmente com o elenco e tem grandes chances de ser relacionado para a partida contra a Ponte Preta, nesta quarta-feira (19/02). As equipes se enfrentam às 21h35, no Morumbis, pelo Campeonato Paulista. Além de fazer tudo o que todos os outros jogadores fazem na rotina do CT da Barra Funda, o lateral-esquerdo tem realizado atividades extras para melhorar ainda mais o condicionamento. Esses trabalhos são comandados pelo departamento de preparação física.

Aliás, Wendell viajou com a delegação para Brasília, onde o São Paulo enfrentou Inter de Limeira e Velo Clube, sendo relacionado para este último. Contudo, por precaução da comissão técnica, ele ficou apenas no banco de reservas, mas serviu para ele já estar com o restante do elenco em uma partida oficial.

Wendell é sonho antigo do Tricolor

Aliás, Wendell era um sonho antigo do São Paulo e viveu uma grande novela para conseguir deixar o Porto. O clube português só aceitou liberar o atleta após negociar com o Soberano as idas do atacante Willian Gomes e o lateral-direito Moreira. Agora, ele espera ser o grande nome do Tricolor na lateral-esquerda e dar um fim no problema do clube vivido no setor há anos.

