Abel vê elenco curto atrapalhar progresso do Palmeiras no Paulistão

O técnico Abel Ferreira ligou o alerta com o elenco do Palmeiras após as recentes lesões vividas dentro do clube. Afinal, além do treinador ver dez jogadores do plantel serem negociados na última janela de transferência, outros cinco atletas estão no departamento médico. Assim, o português entende que o grupo do Verdão está mais curto que o normal.

“Precisamos do elenco um bocadinho mais profundo. Desde que cheguei o elenco foi curto, mas não pode ser tão curto como está agora. Ele (elenco) tem que ser curto, mas não pode ser tão curto. No jogo de hoje (contra o São Paulo) você olha para o banco e entende, não precisa ser mágico”, disse Abel, após o Choque-Rei.

O trabalho de Abel ficou ainda mais difícil após dois de seus jogadores mais importantes do elenco se machucarem. Afinal, Mauricio sofreu uma luxação no ombro direito logo nos primeiros minutos do clássico e precisará passar por cirurgia. Já Gustavo Gómez deixou o gramado do Allianz Parque com dores na perna e teve diagnosticada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

Eles se juntam a Paulinho (cirurgia na perna direita), Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Felipe Anderson (transição física) no departamento médico.

Para diminuir ainda mais o elenco, o Palmeiras negociou dez jogadores: Dudu, Lázaro, Rony, Gabriel Menino, Caio Paulista, Zé Rafael, Rômulo, Michel, Vitor Reis e Atuesta. Em contrapartida, apenas quatro foram contatados: Paulinho, Emiliano Martínez, Facundo Torres e Bruno Fuchs.

Elenco curto atrapalha Palmeiras no Paulistão

Assim, com um elenco mais curto que o normal, o Palmeiras ainda busca uma vaga no mata-mata do Campeonato Paulista. O Verdão encara o Botafogo-SP nesta quinta-feira (20/02), no Allianz Parque, pela 11° rodada da competição, precisando vencer e torcer por tropeços de Ponte Preta e São Bernardo.

