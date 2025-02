??rbitro assistente é detido após acusação de abuso sexual contra adolescente

O árbitro assistente Gareth Vickers foi acusado de abuso sexual contra uma adolescente entre os 13 e 15 anos de idade, na Inglaterra. Afastado das funções pelo PGMOL (Professional Game Match Officials Limited), organismo responsável pela arbitragem em jogos profissionais ingleses, o réu encontra-se em prisão preventiva em meio às investigações.

Vickers enfrenta alegações de “atos de natureza penetrante e sem consentimento” contra uma adolescente no mês passado. Ainda de acordo com relatório emitido pela ‘Sky Sports’, o assistente tirou fotos de si mesmo abusando da jovem e, posteriormente, distribuiu o conteúdo em sites.

Registros de bate-papo comprovam a existência de um pseudônimo online ‘daddyv230304’, com fotos da vítima de calcinha e sutiã de ginástica e até mesmo dos órgãos genitais. Nas mensagens obtidas pelo FBI, o árbitro se dizia “sexualmente excitado” pelos registros.

Outros registros mostram que Gareth havia pesquisado na internet por termos pornográficos através de TOR, que permite navegação anônima à dark web. Ele também buscou por informações sobre como esvaziar o histórico do computador.

PGMOL afasta árbitro

A organização responsável pela arbitragem de partidas na Inglaterra afastou Gareth ao tomar conhecimento das acusações. O assistente, que não havia sido escalado para nenhuma partida nos últimos oito meses, permanecerá fora de ação até a conclusão do caso.

O assistente já atuou em partidas da Copa da Liga e da Copa da FA, da Inglaterra, além de jogos da English Football League (EFL) – Championship, League One e League Two.

“Assim que as alegações se tornaram conhecidas, o Sr. Vickers tornou-se imediatamente suspenso. Como este assunto se baseia em uma investigação policial em andamento, não podemos fazer mais comentários”, comunicou.

Vickers compareceu ao tribunal de magistrados de Willesden na semana passada e ficou mantido sob custódia. Agora, o tribunal de Snarebrook o aguarda para enfrentar as acusações no próximo dia 7 de março.

Agência Nacional do Crime (NCA)

O gerente de operações da NCA também se manifestou sobre o caso e garantiu que há um trabalho “incansável” na identificação e punição a infratores.

“Uma jovem acabou abusada cruelmente e teve sua privacidade violada, tudo para o prazer sexual de Gareth Vickers. Além do prazer em benegício de outros usuários online com interesse sexual em crianças. O abuso sexual infantil é uma ameaça global e este caso destaca por que a estreita cooperação da NCA com parceiros internacionais, vital para proteger as crianças. Trabalhamos incansavelmente para identificar àqueles que apresentam riscos para os jovens”.

