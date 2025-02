Leila admite interesse em Vitor Roque, mas avisa: ‘Não depende de mim’

O Palmeiras segue interessado na contratação do atacante Vitor Roque. O Verdão observa atentamente as conversas e negociações do Real Betis com o Barcelona e avalia se será possível fazer uma proposta para contar com o jogador nesta janela de transferências. Mas se dependesse da presidente Leila Pereira, o artilheiro já estaria na Academia de Futebol.

Em entrevista ao ”ge”, a mandatária falou sobre o interesse do jogador e que tem muito interesse na contratação de Vitor Roque. Contudo, as tratativas não dependem apenas do Palmeiras.

“Se depender de mim, se eu pudesse decidir, sim, mas não depende de mim. Depende de outros clubes, depende do empresário, depende do atleta, não depende de mim. Se eu fosse decidir sozinha realmente… o que depende de mim eu garanto. O que depende de terceiros eu não garanto absolutamente nada “, disse Leila Pereira.

A dirigente afirmou que a diretoria palmeirense trabalha “incansavelmente” para reforçar o elenco comandado por Abel Ferreira. Contudo, o Verdão não vai contratar apenas por pedido do torcedor ou da imprensa.

“Estamos trabalhando incansavelmente. Não adianta contratar por contratar, tem que ser atletas de nível A, que venham realmente agregar ao nosso elenco. Às vezes o mercado é muito difícil. Quando você encontra o atleta o clube não quer liberar, às vezes o atleta não quer voltar para o Brasil, então não é tão simples como o torcedor pensa, mas eu estou sempre em busca, sim, do melhor para o Palmeiras”, completou a dirigente.

As negociações de Leila Pereira por Vitor Roque

Vitor Roque está emprestado ao Real Betis pelo Barcelona. Contudo, ainda não existe uma negociação para o atacante permanecer no clube da Andaluzia após o fim do empréstimo.

O Verdão, por sua vez, quer entender se é viável tentar a vinda ainda nesta janela de transferências, aberta até o dia 28 de fevereiro. Para isso depende de uma saída antecipada do atacante do Real Betis. O Palmeiras precisa negociar diretamente com o Barcelona para contar com o jogador. Contudo, o Alviverde também cogita tentar trazer o jogador no meio de ano, para o Super Mundial de Clubes.

Vitor Roque é vice-artilheiro do Betis, com sete gols em 29 partidas, e tem uma opção de compra no empréstimo, na casa dos 25 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. Contudo, a cinco meses para acabar seu vínculo em seu atual clube, sua situação está indefinida.

Aliás, as especulações de sua saída aumentou após o Betis contratar o colombiano Cucho Hernández. Afinal, o jogador atua na mesma posição do brasileiro, que pode perder espaço nesta reta final de temporada. Assim, o Palmeiras entende que pode dar um lugar para Vitor Roque atuar constantemente e voltar ao radar da Seleção com sua volta ao Brasil.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.