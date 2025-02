Pituca admite fase ruim no Santos: ‘Me cobro muito todos os dias’

Diego Pituca vem vivendo um momento delicado no Santos. Apesar da vitória por 3 a 1 em cima do Água Santa, no último domingo (16/02), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista, o volante não viveu uma noite boa. Além de perder espaço no time titular para Gabriel Bontempo, o jogador entrou nos minutos finais do embate, errou alguns passes e irritou o torcedor.

O momento ruim é reconhecido pelo próprio volante. Em texto publicado nas suas redes sociais, Pituca admitiu que seu futebol no Santos está abaixo do esperado, mesmo se esforçando diariamente nos treinamentos. Contudo, o jogador espera seguir vivendo grandes momentos com o Peixe.

“Resultado muito importante pra nós. Por todo o trabalho do grupo e o foco no nosso propósito, precisávamos muito dessa vitória. Sei que meu momento individual não é o que desejo, mas, por aqui, me cobro muito todos os dias e sigo trabalhando firme para continuar ajudando meus companheiros, com a certeza de que minha melhor versão vai voltar. Eu lutei muito pra chegar até aqui e sei que ainda vou viver grandes momentos com essa camisa”, escreveu Pituca.

Diego Pituca agora espera receber uma nova oportunidade na próxima quarta-feira (19/02), quando o Santos encara o Noroeste, às 19h15, na Vila Belmiro, pela 11° rodada do Campeonato Paulista. O volante espera voltar ao time titular, mas Pedro Caixinha deve repetir a escalação que venceu o Água Santa na última partida. O jogador briga por uma vaga com Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e João Schimdt.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.