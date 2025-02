Neymar e outros jogadores do Brasil pedem o fim do gramado sintético

Jogadores pedem o fim do gramado sintético no Brasil - (crédito: Foto: Reprodução)

Vários jogadores do futebol brasileiro se uniram nesta terça-feira (18/02), pedindo o fim do gramado sintético no Brasil. Entre os atletas envolvidos estão Neymar, Thiago Silva, Gabigol, Lucas Moura, Philippe Coutinho, Bruno Henrique, Alan Patrick, entre outros.

“Preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando. É um absurdo a gente ter que discutir gramado sintético em nossos campos. Objetivamente, com tamanho e representatividade que tem o nosso futebol, isso não deveria nem ser uma opção. A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim”, diz uma parte do texto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

“Nas ligas mais respeitadas do mundo os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade do gramado nos estádios. Trata-se de oferecer qualidade para quem joga e assiste. Se o Brasil deseja definitivamente estar inserido como protagonista no mercado do futebol mundial, a primeira medida deveria ser exigir qualidade do piso que os atletas jogam e treinam. FUTEBOL PROFISSIONAL NÃO SE JOGA EM GRAMADO SINTÉTICO!”, encerra o texto.

Atualmente, muitos estádios relevantes contam com o gramado sintético. É o caso do Allianz Parque, do Palmeiras, a Ligga Arena, do Athletico-PR, o Nilton Santos, do Botafogo, a Arena MRV, do Atlético-MG, além do Pacaembu, estádio municipal em São Paulo.

No futebol paulista, principalmente, começou um temor por conta do sintético. Por exemplo, Neymar pediu ao Santos não jogar no Pacaembu por conta do gramado. Vale lembrar que o Peixe tem um acordo com o estádio para mandar seus jogos no local. Além disso, no último domingo (16/02), Lucas Moura e Oscar ficaram no banco de reservas no clássico contra o Palmeiras também por conta do sintético.

Veja a publicação dos jogadores

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago Silva (@thiagosilva)

Preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando. É um absurdo a gente ter que discutir gramado sintético em nossos campos. Objetivamente, com tamanho e representatividade que tem o nosso futebol, isso não deveria nem ser uma opção. A solução para um gramado ruim é… pic.twitter.com/kD9NIphNON — Lucas Moura (@LucasMoura7) February 18, 2025

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.