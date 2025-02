Em busca de consolidação extracampo, Iker Casillas inova e lança agência

Consagrado na história do Real Madrid e da Seleção Espanhola, Iker Casillas agora busca consolidação fora de campo. Nesta semana, o ex-goleiro deu mais um passo importante na indústria e anunciou a inauguração da 1K Sports Group. Uma agência de marketing que consiste na centralização de projetos empresariais e pessoais, alinhados a visões estratégicas, no âmbito esportivo.

“Este lançamento marca um novo caminho para a consolidação de Casillas fora do campo, na qual já acumulou experiência considerável em gestão de talentos e marketing desportivo”, disse o anúncio oficial.

A iniciativa também irá abranger questões diretamente ligadas à formação de goleiros e treinadores. Nesse sentido, atuará juntamente com a Academia Iker – um projeto dedicado integralmente a este tipo de preparação. Além disso, contará com ações ligadas à Fundação Iker Casillas, responsável por promover o esporte como ferramenta de impacto social.

Novo projeto de Iker Casillas

A ideia da agência consiste em combinar visão estratégica com seu exímio conhecimento do esporte para liderar uma plataforma abrangente. Além das funções citadas acima, com projetos de impacto social, a empresa também administrará carreiras de grandes nomes do esporte e de atletas ainda promissores.

“Sinto que estou no momento de construir algo meu, algo que reflita meus valores e minha visão do esporte. Isso como motor de oportunidades e transformação. Então queremos ser uma referência global que combina talento, inovação e uma abordagem humana em cada passo que damos”, detalhou Casillas.

“Promovemos marcas, entidades esportivas e atletas com estratégias que conectam, criando experiências impactantes no mundo do esporte”, diz o site. Há um espaço reservado à consultoria esportiva especializada, que oferece assessoria a marcas e atletas capazes de impulsionar o crescimento no setor. O serviço se divide em “Análise de Mercado e Oportunidades”; “Estratégia e conceituação” e “Consultoria em gestão de investimentos”.

